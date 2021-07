Ángel Expósito: "Sánchez va y dice que es un político que cumple frente a la oposición. Tiene un cuajo..."

Es fantástico .Pedro Sánchez concluye su excursión de autobombo por unos cuantos medios de comunicación en Estados Unidos y el titular es: "Soy un político que cumple". Y bla, bla, bla, en un inglés casi perfecto.

Un poco más y dice "soy un político que dice la verdad", lo que ya hubiera sido la bomba. ¿Cumple, por ejemplo, con aquella famosa tesis doctoral? Porque ya nos hemos olvidado pero en ningún país del mundo se hubiera tragado, como nos hemos tragado nosotros, ese pedazo 'fake-tesis'.

¿Cumple cuando dijo aquello de que no iba a pactar con Batasuna? ¿Cumple cuando dijo que no pactaría con Podemos porque no dormiría? Y a los tres días el abracito en el Congreso. ¿Cumple con aquello de eliminar los indultos por motivos políticos o económicos, por motivaciones partidarias? Es impresionante.

El tío va y dice que es un político que cumple frente a los gritos de la oposición. Y lo dice en una televisión de Estados Unidos sonriendo, tocándose las manos. ¿De verdad? Tiene un cuajo...

Nos hemos tirado muchísimo tiempo echando la culpa de esa imagen falsa a Iván Redondo. Una de dos, o le enseñó muy bien o la culpa no fue de Iván Redondo. Me temo que las cosas van por lo segundo.

El viaje de Sánchez a Estados Unidos

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, llegó el pasado martes a Nueva York para iniciar una gira de carácter económico por Estados Unidos con la que pretendía atraer inversiones para España en un momento que considera clave con la puesta en marcha del Plan de Recuperación de su economía.

El avión de la Fuerza Aérea Española aterrizó en el aeropuerto de Nueva York poco antes de las 17:45 horas (21:45 GMT) y Sánchez se trasladó hasta el hotel en el que pernoctará durante su breve estancia en esta ciudad.

Su agenda oficial, la comenzó el miércoles con una entrevista en el canal MSNBC y tras la que mantuvo una reunión con representantes de varios fondos de inversión e instituciones como Blackstone, JP Morgan, Morgan Stanley, Soros o Bank of America.