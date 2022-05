Ángel Expósito: "Moreno Bonilla sumaría solo más que PSOE y las izquierdas juntos"

Todas las encuestas coinciden: Moreno Bonilla estaría cerca de los 50 escaños. La mayoría absoluta está en 55 diputados en el Parlamento andaluz. Traducido. De confirmarse, el PP en solitario tendría más votos que PSOE y toda la fauna de marcas de la izquierda juntos. La suma PP + VOX rondaría los 70 escaños. Pregunta: ¿Todos esos votantes andaluces son fascistas, ultras y derechona? Me da a mi que NO.



Por no hablar del desconocimiento de quién es el candidato del PSOE, incluso para sus propios votantes, o del disparate de Podemos, Izquierda Unida, los de Errejon, el Kichi. Pa' no echar gota.