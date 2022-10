Ángel Expósito: "¿No hay nadie que se plantee un pacto del agua de verdad más allá de los colores políticos?"

En pleno desierto de los Monegros, históricamente se llamaba así... imagínate ahora que no ha llovido

Aquí casi no ha habido restricciones este verano porque utilizan un sistema prácticamente gota a gota de control. Lo que llama la atención en este desierto, un desierto que es absolutamente único en toda Europa tan al sur, esté a solo diez kilómetros del río Ebro. Pero así son las cosas de la política hídrica en este país. En ese sentido, un 75% de España está en riesgo de desertificación. Cada año, en los últimos años, un territorio similar a la isla de Gran Canaria, se desertifica o casi en el conjunto de España.

Con esa perspectiva, tiene toda la pinta de que va a seguir. La pregunta es: ¿no hay nadie que se plantee un pacto del agua de verdad en España más allá de los colores políticos?

Alguien me decía que los de izquierdas hablaban de desalinizadoras y los de derechas de trabases, que eso es casi endémico cuando la solución es todo. La solución es una combinación. ¿Alguien se puede plantear si el río Ebro, aquí al lado, es de Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón o Cataluña?

¿Nadie se da cuenta de que el problema del agua es un problema nacional absolutamente más allá del turullo político, de las comunidades autónomas y del politiqueo? Parece que no. Seguimos fijándonos en los de siempre y no nos damos cuenta de que la clave de la economía no son solo los Presupuestos o las propinas de la PAC, la clave es el agua y nos estamos desertificando.