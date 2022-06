Ángel Expósito: "El Gobierno ha pactado la ley de memoria democrática con los herederos de ETA"

Es impresionante, es vomitivo y aún les queda un año en el poder. Sánchez, Bolaños y Marlaska pactan con Bildu, Batasuna o como se llamen, Otegui y compañía, la ley de memoria democrática. Con los herederos de ETA, el Gobierno de España pacta la ley de memoria democrática.

Cuando la mitad de los crímenes terrorista de ETA siguen sin estar resueltos. Claro, uno recuerda aquella entrevista de Sánchez en la televisión de Navarra: "No, no, no, no, nunca pactaré con Bildu, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? Nunca pactaré con Bildu". Ayer escucha a la tiparraca esta, la Mertxe Aizpurúa, decir que van a investigar hasta el año 1983, por respeto, por dignidad, por... y luego recuerda lo que dijo Otegui hace unos meses, que este Gobierno tiene que aguantar la legislatura entera, para luego intentar otros cuatro años, no vayan a llegar los otros y antes hay que intentar arreglar el asunto de los presos y entiendes todo perfectamente.

No tienen límite y les queda un año y medio. Por cierto, entre 1976, España democrática, y 1983, hasta que Bildu quiere seguir investigando, ETA mató 383 personas, la mitad de su negra lista de crímenes. 383 asesinatos y el Gobierno pacta con esta banda mientras, eso sí, mientras nos entretiene con el avión de Joe Biden y la Cumbre de laOTAN.