Ángel Expósito: "Desde el primer momento el pacto de las, mal llamadas, izquierdas estaba cantado"

Un minuto y medio de entrevista en 'La Linterna' con Ángel Gabilondo.

La pregunta es muy concreta: "¿Cómo ha cambiado Pablo Iglesias para pasar de "con este Iglesias no" al "querido Pablo"?".

La respuesta de Ángel Gabilondo (te gustará o no) confirma la evidencia: Desde el primer momento el pacto de las (mal llamadas) izquierdas estaba cantado. A pesar de las bravuconadas sobre la cárcel, los "fascistas" y la sobreactuación del macho alfa.

Ángel Gabilondo, en 'La Linterna'

El pasado jueves, el candidato del PSOE fue entrevistando en 'La Linterna' de COPE. A cuatro días del 4-M, el último vencedor de las elecciones autonómicas castizas ha charlado con Ángel Expósito sobre la actualidad de una campaña marcada por las amenazas a distintos políticos. Y, en términos socialistas, por la mano que Gabilondo tendió al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el único debate a seis de estos comicios.

¿A qué se debió el cambio de postura con respecto al exvicepresidente del Gobierno? "Dije 'Con este Iglesias no' porque yo soy defensor de un proyecto progresista, centrado y sin extremismo, que pueda ir por la izquierda o la derecha buscando acuerdos mayoritarios. No me gustó cómo planteaba las elecciones, yo estaba en otra dinámica: resolver los problemas de los ciudadanos en pandemia para un gobierno de dos años [...] No creo que Iglesias se haya moderado. Como tampoco me creo a los que dicen que yo me he hecho radical. No creo que haya habido ningún proceso de transformación en nada. En este momento, hace falta una alternativa progresista", reconoció Gabilondo.

Puedes leer la entrevista completa con el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, aquí.