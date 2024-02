Ángel Expósito analiza los resultados de las elecciones de Galicia: "En Madrid deberíamos hacérnoslo mirar"

Quizás sea pronto para analizar en profundidad las elecciones gallegas. El titular ya es más que sabido. El PP mantiene la mayoría absoluta. Tenía 42, la mayoría está en 38. Se ha quedado en 40. Éxito sin paliativos, con un montón de puntitos para analizar. He marcado cinco o seis.

El primero es que desde Madrid deberíamos hacérnoslo mirar, porque si sumas lo de la amnistía, a las famosas bolitas de pellets, etcétera, etcétera... A lo mejor esta crispación no es como se respira en el resto de España.

Rajoy decía aquello de que España es mucho más que la política de Madrid. Y tenía razón.

Segundo, el tema de la amnistía, más allá de la metedura de pata, el off the record de Feijóo, etcétera... No ha pesado nada para el PP y sin embargo, ha pesado mucho para el Gobierno. No lo olvidemos.

El PSdeG, el tercer punto, el Partido Socialista se pegó una leche espectacular. Pero es que Sumar y ella es gallega, Yolanda Díaz de Ferrol, desaparece por completo.

Cuatro. ¿Qué estaríamos diciendo si este batacazo en clave nacional hubiera sido de Pedro Sánchez? ¿Qué estaríamos diciendo? Entre Núñez Feijóo - Sánchez, Sánchez y Feijóo. A Feijóo le habríamos liquidado absolutamente de haberse quedado a las puertas. Bueno, pues el gobierno de España ha quedado en ridículo y seguramente lo van a vender como lo habitual y si no, al tiempo.

Y por último, a modo ya de postdata, los partidos menores. Podemos desaparece. Vox, ni estaba, ni se le espera. Y eso sí, Democracia Ourensana obtiene un escaño que sabe, vamos, algo parecido para ellos al de la mayoría absoluta.

Por lo tanto, en clave local, en clave regional, importante resultado para el PP, sí. Pero en clave de Gobierno, muy interesante el resultado catastrófico para el socialismo y para Sumar, lo de Yolanda Díaz.