Ángel Expósito: "En África te obligan a entrar vacunado. Y aquí, ¿nos ponemos tiquismiquis?"

La esperada vacuna está cada vez más cerca. Diciembre es un mes clave. A falta de unas semanas para que acabe el año, la Agencia Europa del Medicamento ha confirmado que tiene previsto que su comité de expertos se reúna próximamente para dar el visto bueno a las vacunas de Pfizer y de Moderna. De esta forma, podrán empezar a distribuirse en Estados Unidos y en la Unión Europea. Sin embargo, son muchas personas las que aún se muestran reticentes con las mismas y viven con miedo a ponerse la vacuna que podría inmunizar a los ciudadanos frente al virus.

Sobre este asunto ha querido reflexionar este jueves el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, y sobre el egoísmo que muestran muchas personas sobre las mismas.

Las palabras de Ángel Expósito sobre las vacunas: "Cinismo"

Con el asunto de las vacunas me da que tenemos un puntazo de egoísmo y de cinismo espectacular. Yo tengo la suerte de viajar a África con cierta frecuencia. He estado en Sudán, en Malí varias veces, Camerún, en el Chad, en Senegal... Y en todos esos países de la África profunda, he tenido que entrar con mi cartilla de vacunación internacional. La famosa cartilla amarilla de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS.

No pasa nada, es lógico. Y es el supuesto tercer mundo. Te obligan a entrar vacunado. Te vacunas y punto. Y resulta que aquí, con la que está cayendo, ¿nos ponemos tiquismiquis?

Si tu hija sigue yendo al cole, como la mía, ¿Qué prefieres que los profesores del colegio estén vacunados o que no? Eso sí, tenemos mucho miedito. ¿Tú qué preferirías? ¿Que tu colega de la mesa de al lado esté vacunado o tampoco? ¿Y el conductor del autobús que te coges todos los días? No seamos cínicos.

Y la última: se nos llena la boca, y con razón, al poner a caldo al Gobierno por mentirnos con el comité de expertos, por jugárnosla, por decisiones políticas. Pues resulta que cuando lo dice, porque me lo han dicho a mí Mariano Esteban o el doctor Enjuanes, no nos fiamos de los expertos de verdad y preferimos confiar en los miedos del vecino.

A mi me da que somos una mezcla entre miedosos, un puntito cínicos, un puntito de cobardía y sobre todo un puntito de egoísmo.