El análisis certero de Expósito sobre los dos candidatos estadounidenses: "Uno da pena y el otro es penoso"

Tras el primer discurso preelectoral en Estados Unidos, dos conclusiones fundamentales. Que cada cual escoja. Uno no debería presentarse a las elecciones, con todo el respeto, porque da pena, y otro no debería presentarse a las elecciones, con menos respeto, por golfo, por defraudador, por asaltar el Capitolio, por un currículum inmenso de penas y de condenas que le van a venir.

Lo de Joe Biden en el debate sinceramente resultaba patético, en el buen sentido, será un señor mayor al que se le iba completamente la cabeza y va a volver a ser elegido si le salen los datos. El tío más importante del mundo, presidente de Estados Unidos.

Pero es que lo de Donald Trump... A mí lo que me llama la atención, es que no estamos para dar lecciones, es que en un país como Estados Unidos este hombre sea el favorito en muchísimas encuestas para volver a ser presidente de Estados Unidos. Ojo, lo que tenemos en el Reino Unido, lo que se avecina en Francia, en España, insisto no es para dar lecciones, uno da pena y el otro es penoso.