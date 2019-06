Trastornos del Espectro Autista, ¿sabemos que hay detrás?

Elevadas capacidades, carencia de emociones y pocas o nulas habilidades sociales. Son algunas de las características que en el imaginario colectivo se atribuye a las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista, TEA...

A ello han contribuido películas como 'Rain Man'. Sus protagonistas son Tom Cruise y Dustin Hoffman y cuanta la historia de un joven que cuando muere su padre se entera de que tiene un hermano mayor que lleva toda la vida internado en un centro, porque tiene autismo. Entonces, decide secuestrarlo para reclamar la mitad de la herencia. En ese viaje descubre que su hermano tiene el don de contar cartas y trata de utilizarle para ganar dinero en el casino. Al principio no entiende qué le ocurre, sus reacciones, sus miedos. Le molestan sus movimientos repetitivos o su incapacidad para mentir, pero con el paso del tiempo aprende a quererle.

Sin embargo, los médicos consideran que Raymond debe volver al centro donde ha estado toda su vida. Dicen que debe quedarse allí, porque necesita que lo ayuden las 24 horas.

Más recientemente hemos conocido a Shawn Murphy, el protagonista de la serie, 'The good doctor', un cirujano pediátrico que tiene autismo. El personaje también ha contribuido a asociar el autismo a un persona brillante. Pese a estas reticencias iniciales de los que luego serán sus compañeros de trabajo, el joven cirujano es contratado y demuestra cada día, que sus conocimientos son casi infinitos, que sus diagnósticos son certeros, que salva las vidas de los más pequeños que, en definitiva, es el mejor en lo suyo porque ve con unos ojos diferentes al resto de doctores. A pesar de su gran valía, no le será fácil hacerse con el puesto de cirujano pediátrico. El autismo es una barrera, incluso para los profesionales médicos, para los que más saben de este trastorno, como se demuestra en la serie 'The Good Doctor'.

Es cierto que cada vez hay más información sobre los trastornos del espectro autista y que series así contribuyen a dar visibilidad a este tema pero también es cierto que, en muchas ocasiones, se sigue asociando una persona con autismo o aspeguer a un genio. Incluso se dan nombres: Einstein, Mozart, Warhol o Tim Burton. Son casos excepcionales, uno entre un millón, no todas las personas con autismo son genios. Las madres y los padres de niños con autismo saben lo difícil que es sacarles adelante. Ese es nuestro 'Tema del día': ¿Qué sabes del Autismo?

Según las asociaciones que engloban a los afectados, en nuestro país hay, al menos 140.000 menores de 16 Años que padecen este trastorno. Incluyendo solo a los familiares más cercanos, un millón y medio de personas están vinculadas al autismo. Un millón y medio de familias para las que un día no tiene 24 horas, un gesto aparentemente tan sencillo como el de decir un par de palabras se convierte en una proeza y un abrazo de sus hijos es prácticamente un milagro. Es su día a día, solo que no nos ponemos en su piel hasta que, desgraciadamente salen a la luz, historias como la de Valeria. María José es neuropediatra, responsable de neuropediatría en el Hospital Santa Tecla de Tarragona.

Ponte en el lugar de esos padres que, después de un proceso más o menos largo de pruebas, idas y venidas al hospital, desvelos y preocupaciones acuden a la consulta para recibir el resultado de esas pruebas. Un día llega el diagnóstico: su hijo tiene autismo, y a partir de ese día hay que aprender a vivir de otra forma. ¿Cómo se consigue esto? Es lo que nos van a contar Pepa, que tiene un hijo de 24 años con autismo y Tomás, cuya hija de 27 años también fue diagnosticada como TEA.