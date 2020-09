¿Cómo trabajan en la UME?

Te voy a hablar de tres situaciones muy concretas. Primera situación: El incendio de Alicante en 2015, arrasó más de 1.700 hectáreas, afectó a varios pueblos y se convirtió en el más potente de los últimos 20 años.

Segunda situación: Las consecuencias de las inundaciones de Orihuela, sucedió hace un año. Seguro que recuerdas el temporal que sacudió el levante y que provocó inundaciones terribles en la zona que dejaron seis muertos y muchísimos destrozos. Familias que perdieron sus casas, autónomos que vieron como el agua se llevaba por delante sus negocios.

Tercera situación, mucho más reciente, se necesitaban, se pedían rastreadores. En estas tres situaciones hay un denominador común.. En todas actuó la Unidad Militar de Emergencia. Los del uniforme azul oscuro y boina amarilla. Y es que cuando algo grave ocurre, siempre están ellos. La Unidad se formó en el año 2005 y actualmente la conforman unos 3.500 efectivos. ¿Cómo se preparan?, ¿Cómo logran estar preparados para intervenir en cualquier situación por difícil que sea? Te voy a llevar de visita a la UME para que los conozcas un poco más.

Los militares de la UME se preparan para actuar en situaciones que nunca son sencillas... Adrian Gil y un servidor -Ángel Expósito- nos presentamos en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y les pillamos en plena clase. Clases en las que los militares estudian cómo actuar en diferentes situaciones, desde sofocar un incendio, hasta rescatar a los afectados por inundaciones, terremotos. El último “encargo” que les han hecho ha sido rastrear posibles contactos de positivos en coronavirus.

Y para ello se están preparando a fondo.. Dos de las aulas de este cuartel general se ha convertido en un call center para realizar llamadas. Sí, sí, un call center con varios teléfonos y con los miembros de la UME convertido en operadores allí se les entrena. El Capitán Rey, enfermero de la UME, es el encargado de recibirnos en este aula de formación. Hay 10 puestos - 10 teléfonos - y en cada uno de ellos trabaja un militar.

El nuevo reto de la unidad es convertirse en rastreadores. Hay 2000 militares preparados para apoyar a las comunidades autónomas. Ahora los rastreadores son clave para frenar la expansión de la pandemia, la labor de la UME en esta crisis está yendo mucho más allá. Durante el Estado de Alarma fueron fundamentales. De hecho va a ser imposible que olviden lo ocurrido durante aquellos días. El comandante Zarazaga estuvo en primera línea y aún le vienen a la cabeza determinadas imágenes.

Fíjate como es esta gente. Mientras el comandante Zaragaza me contaba lo que vivió en el Palacio de Hielo se le ponía el vello de punta. Como te digo la formación aquí es constante. La organización en esta unidad es clave. El Teniente Coronel Esteban es el Jefe del Primer Batallón de Intervención, el batallón de Madrid. Como te digo el rastreo es ahora su principal cometido y en ello están. Formándose para lo que se les pide ahora.

La verdad es que si uno se pone a analizar con detenimiento la labor de la UME. Se da cuenta de que son unos auténticos todoterrenos, un cuerpo militar que vale para absolutamente todo. Desde ponerse a buscar supervivientes entre escombros, a montar un call center en un abrir y cerrar de ojos para rastrear posibles contactos de Covid 19. El Teniente Coronel Esteban tienen muy claro de lo que son capaces.

Les he visto trabajar muchas veces, les he entrevistado sobre el terreno en infinidad de ocasiones y siempre me llama la atención una cosa: lo importante que es la cabeza, la cuestión psicológica. No todo el mundo está preparado para ver lo que ellos ven, para actuar en las situaciones de crisis que ellos lo hacen.

Precisamente un papel clave es el que desarrolla en estas catástrofes el equipo de psicólogos de la UME. Cuando uno hace una visita como esta piensa que se va a encontrar soldados especializados en apagar incendios, super rescatadores, super buzos. Incluso nos esperábamos conocer a rastreadores eficaces para enfrentarse al coronavirus pero lo que quizás no nos esperábamos tanto era encontrarnos a un psicólogo. El Teniente Coronel Caballero, es jefe de psicólogos de la UME y cuando le preguntas qué hace un psicólogo aquí te responde de manera rápida y sencilla

24 horas del día, los siete días de la semana, siempre disponibles, aunque sea de noche. El comandante Martínez Borrego es el oficial de las operaciones en curso, él es quien se encarga de coordinar las operaciones terrestres. En este cuartel general de la UME no se descansa. Siempre están alerta.

Hoy hemos querido visitar la base de la Unidad Militar de Emergencias. Protagonistas en esta crisis del coronavirus pero también en incendios, inundaciones, terremotos, ahora como rastreadores. Esta gente son rescatadores, bomberos, psicólogos. Qué ejemplo, qué dedicación. Esto sí que es marca España. En esta Linterna les hemos conocido algo mejor. Como me dijo Carmen Chacón cuando era ministra de Defensa, cuanto más se les conoce, más se les quiere.