Una nueva forma de guerra: Los ataques en la Red

La OTAN y la Unión Europea han cerrado filas con Países Bajos después de que este país haya desbaratado en cooperación con Reino Unido un intento de ciberataque ''hostil del servicio de inteligencia ruso el pasado mes de abril contra la Organización para la Prevención de las Armas Químicas.

Las autoridades de Reino Unido acusan a los servicios de Inteligencia de Rusia de dirigir una serie de ataques cibernéticos a nivel global con el objetivo de socavar democracias occidentales, según un informe del Centro Nacional de Seguridad Cibernética británico.

Se calcula que 7 de cada 10 ciberataques están dirigidos a pequeñas empresas. Las que son más vulnerables por falta de recursos. Marco Antonio Lozano es coodinador de servicios para empresas del instituto nacional de ciberseguridad y ha explicado como se pueden defender las empresas de nuestro país del ciberdelito. ''A día de hoy las pymes cada vez son más conscientes de los diferentes tipos de ataques''.

A medida que avanzan las tecnologías, las ciberamenazas crecen. Muchas pymes piensan que no son objetivo de quienes cometen estos delitos. Por lo que no invierten en equipos de seguridad y se dedican más a levantar su negocio. Deepak Daswani es hacker experto en ciberseguridad y recomienda que no se utilicen las mismas contraseñas para todos los dispositivos.

Algunas de las recomendaciones para los empresarios pueden ser la formación para sus trabajadores, una buena política de copia de seguridad y hacer un uso seguro de las tecnologías.