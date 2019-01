Estos días hemos ido recibiendo todo tipo de calendarios. Es uno de los "regalos" estrellas, y es que todo el mundo te manda un calendario con de su empresa. Bueno pues de todos ellos hay uno que nos ha llamado especialmente la atención. El calendario lleva por título Mujeres con Valor y en el aparecen 16 mujeres con valor reconocido por su actuación en conflictos armados. Mujeres militares con espíritu de sacrificio, disciplina, espíritu de servicio y honor a las que ponemos nombre y rostro. Hoy en nuestro tema del día hablamos de ellas

A lo largo de estos años, Ángel Expósito ha tenido la suerte de recorrer un montón de lugares en los que, el Ejército español cumple misión para garantizar la paz y seguridad de la zona, para combatir al terrorismo o bien para formar a militares de aquellos países. Hablamos de Mali, del Líbano, de Irak y del Mediterráneo Central. En estos lugares, en estas misiones siempre llama la atención el papel de la mujer.

Líbano. Base Miguel de Cervantes. El contingente español está compuesto por más de 600 militares bajo el mandato de la ONU. España lidera parte de la misión. El objetivo es vigilar y garantizar la paz en la línea de separación entre Líbano e Israel. A un lado el ejército israelí, al otro los milicianos de Hezbolá y cualquier chispa puede prender la llama. Allí los militares españoles hacen otras muchas cosas y allí me encontré a la capitán María de Mingo. María se dedicaba a enseñar castellano a niños libaneses

Tenías que ver a la capitana de Mingo. Puede asistir a una de las clases con los chavales y la verdad es que verla allí, rodeada de chavales, enseñándoles castellano. El ejemplo de María no es el único que me traje de la base Miguel de Cervantes. Muchas de las militares que están allí son antes que nada madres; madres dejan a sus hijos en casa para pegarse 6 meses de misión a miles de kilómetros. Una de ellas, la cabo Mercedes Maya nos explicó de una forma que no podré olvidar jamás como le dijo a su hijo que mamá tenía que irse fuera

Ese es el nivel de nuestras militares. Cuando los compañeros de cope.es nos contaron de la existencia de este calendario en el que el Ejército de Tierra reconoce el valor de 16 mujeres nos pareció que debíamos acercarnos a sus historias. Son historias duras, son acciones de fuego real. De todas esas historias hemos seleccionado tres. Tres historias, tres mujeres que queremos que esta noche conozcas un poco más. Las historias de la cabo Alejandra Cuartas y las soldados Ángela Lloret y María Jesús Patiño.