Las denuncias de maltrato infantil suben un 37% en España

Sara es el fiel reflejo de una mujer luchadora que ha conseguido salir adelante a pesar de las dificultades que le ha puesto la vida. Problemas que comenzaron durante su infancia cuando apenas tenía 12 años y que provocaron que viviera una auténtica pesadilla dentro de su propia casa. Imagínate la situación de esta chica viviendo casi de manera diaria abusos sexuales por parte de su padrastro. La realidad es que ella en el fondo sabía que lo que ocurría no era normal pero poco podía hacer. En esa época no existía casi nada de información y desconocía de qué manera podía buscar ayuda.

Durante seis años Sara estuvo sufriendo las consecuencias de ser abusada sexualmente. Su vida cambió por completo. Ella era muy consciente de que dependían económicamente de él y que no podía contar lo que le pasaba. Sabía que si decía algo, su madre se quedaba en la calle. También le afectaba en su día a día. No podía salir con sus amigos mucho tiempo, tenía que dar explicaciones de dónde iba e incluso la ropa que se ponía tenía que tener el aprobado de su padrastro.

El miedo provocó que hasta los 28 años no decidiera contar lo que le sucedió. Rompió su silencio a través de una creación artística que estaba haciendo. Fue el detonante que provocó que, tras mucho tiempo callada, se decidiera finalmente a poner una denuncia. Lo único que quería era justicia, pero sin embargo nunca llegó. Primero por los fallos cometidos por su abogado de oficio y más tarde por la sentencia del juez. Unas decisiones que provocaron que de nuevo, Sara volviera a sentirse víctima.

Pero Sara ya no calla y sigue luchando a través del arte porque no quiere que el silencio le acompañe nunca más. Ni a ella ni a nadie. Por eso su testimonio se encuentra recogido dentro de la campaña que Save The Children tiene para luchar por todos aquellos que siguen reclamando medidas contra el abuso sexual infantil, un delito que ha subido hasta un 133% si lo comparamos con el año pasado.

Para que te hagas una idea, cada día se registran en España una media de 7 casos de abusos sexuales cometido por menores. Un delito que ha aumentado y que está muy relacionado con los adolescentes. Por eso hoy quiero hablarte de los menores y del aumento de las denuncias por maltrato infantil.

Quiero darte otro dato que representa muy bien el problema que sufre nuestra sociedad. Según el Registro Unificado de Maltrato Infantil, que recoge las sospechas de violencia contra los menores, en el año 2021 se registraron más de 21 mil casos en España, un aumento del 37 % respecto al año anterior. Y más de la mitad de todos estos casos tienen que ver con el maltrato físico y los abusos sexuales.

Eso son los que conocemos pero hay muchos que por miedo a denunciar no se hacen públicos. Se calcula que apenas un 10% del total de todos los casos salen a la luz. Hablamos por lo tanto de la punta del iceberg de un problema que sufren muchos niños y niñas de nuestro país. La educación y la capacidad para decir que NO son claves importantes para reducir estas cifras.

En muchos de estos casos hablamos de que los agresores son menores o grupos de adolescentes que se dejan llevar por miedo a sufrir rechazo del resto. Para frenar su actitud depende de cada caso. Lo normal es que lo primero sea la sanción para que ese niño vea que el Estado y la sociedad no permiten lo que ha hecho. Si sigue reincidiendo habría que ir un paso más allá, con la libertad vigilada en un centro abierto o cerrada durante semanas, meses o años según cada caso. Se trata de hacerle ver que todo lo que ha hecho es un delito muy grave.

Pero no hay que olvidar que detrás de cada caso, de cada agresión física o de cada abuso sexual hay siempre una “superviviente” con nombres y apellidos que han pasado por una auténtica pesadilla. Según los datos de la fiscalía general del Estado, en el 2021 los casos de maltrato infantil han crecido un 58%. De todos ellos, más de 2 mil delitos tienen que ver con los abusos sexuales cometidos por mayores de 14 años. Son casi el doble si lo comparamos con hace diez años.

Ya en 2020 durante el confinamiento hubo un descenso de las denuncias debido en gran parte a que las víctimas no podían pedir ayuda, no contaban con el apoyo escolar para visibilizarlo y no había canales que permitieran buscar una salida. La realidad es que uno de los factores más importantes en este tipo de maltrato es la familia. Martel asegura que los padres son una pieza fundamental en este tipo de casos.

Las causas que llevan a estos chicos a cometer los abusos son múltiples y complicadas, pero no todo está perdido. Muchos profesionales trabajan con estos niños para poder reinsertarles en la sociedad. Y se hace con bastante éxito porque se estima que en los juzgados de menores hay un 80% de reinserción de los menores en la sociedad.

Se calcula que en España más del 25% de los niños y niñas han sido víctimas de maltrato infantil por parte de sus cuidadores. Por eso es muy importante actuar desde la prevención y con herramientas que sirvan para que las familias eduquen a los menores en sus derechos y les enseñen a pedir ayuda cuando la necesiten. Crucial es también la educación a través de clases impartidas en los colegios. En esas charlas enseñan a los menores a distinguir las distintas situaciones de riesgo y de desprotección en las que se encuentran los niños en situación de maltrato infantil. La educación en las aulas es uno de los puntos fundamentales por los que debe pasar la solución a este problema. Para los niños, este tipo de charlas son muy beneficiosas e incluso alguno consigue entender que lo que está sufriendo es un caso de maltrato y es necesario denunciarlo.

Sentimiento de culpa, de vergüenza, confusión o incluso miedo de decirles a otros acerca del maltrato suelen ser algunas de las consecuencias que provoca el maltrato infantil. Y para poder tratarlo están los especialistas que intentan que la víctima pueda conseguir salir adelante. Hemos hablado del maltrato infantil en España. Crecen los delitos de agresiones físicas pero sobre todo los abusos sexuales a menores de edad que se han disparado hasta un 130% respecto al año pasado. Y lo peor es que tan solo conocemos un 10% de todos los casos. Un problema que sigue presente en nuestra sociedad y cuya solución se basa fundamentalmente en una buena educación.