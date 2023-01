El frío del invierno llega por fin a España

Se ha hecho esperar algo más de la cuenta pero el primer aviso de que el invierno empieza a notarse en nuestro país ya ha empezado. Y no tiene pinta de que se vaya a ir por lo menos en los próximos días. Seguro que cuando has salido hoy de tu casa has notado que las temperaturas han bajado y que la sensación térmica es de mucho frío provocado sobre todo por las fuertes rachas de viento.

Por ejemplo en Madrid, el Retiro y otros ocho grandes parques de la ciudad han cerrado sus puertas durante todo el día por los fuertes vientos de este temporal que en muchas ocasiones han superado los 65 kilómetros por hora. Eso en el centro peninsular... si nos vamos un poco más hacia el norte hay que tener mucho cuidado cuando nos acerquemos a la costa. Los fenómenos costeros ponen en riesgo importante a Cantabria, Asturias, Girona, A Coruña, Lugo o Pontevedra. También estarán en riesgo por olas, pero de menor nivel, Baleares, Barcelona, Tarragona, Alicante, Málaga, además de la ciudad autónoma de Melilla. Ahora a todo eso súmale que en muchas otras provincias también se están produciendo fuertes nevadas.

Así trabajan a destajo las máquinas quitanieves en el Pirineo de Huesca, uno de los lugares más afectados por las nevadas. En riesgo importante, también está Navarra, mientras que Zaragoza, Burgos, Palencia o Soria estarán en alerta, pero de menor nivel. Como ves llega un nuevo frente, el séptimo de la temporada, bautizada como borrasca Gerard y que está afectando a toda España con viento, oleaje, nevadas y lluvias. Unos fenómenos atmosféricos que pondrán en riesgo a unas 40 provincias de todo el país. Pero esto no acaba aquí porque tras el paso de esta borrasca llegará otra con el nombre de Fien, que será más adversa, se formará a primera hora del martes y vendrá acompañada de nevadas en cotas bajas en el centro y mitad norte, donde incluso podrían verse copos al nivel del mar.

La borrasca Gerard está afectando mucho más a Francia pero aún así en nuestro país se hace notar con rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora y un temporal importante con olas de hasta nueve metros en el Cantábrico y hasta 4 en el Mediterráneo. También lluvias importantes en lugares como Cantabria donde se han acumulado hasta 80 litros por metro cuadrado en tan solo doce horas.

Precipitaciones que en las montañas serán de nieve. Una de las zonas más afectadas ahora mismo es el Pirineo aragonés donde podrían acumularse hasta 30 centímetros en menos de 24 horas. En la comarca de Jacetania, entre las provincias de Huesca y de Zaragoza, ya trabajan de cara a las nevadas que están previstas que caigan a partir de mañana martes. Uno de los técnicos de esta zona es Fernando que asegura que dependiendo del estado de las carreteras tomarán decisiones respecto a las rutas de los colegios. También en Navacerrada han caído los primeros copos de nieve y han sido muchos los curiosos que se han acercado hasta esta zona para ver la fina capa blanca.

Como te digo, la borrasca Gerard es la séptima de la temporada. Un nombre que por cierto no ha pasado inadvertido en las redes sociales, en pleno debate por la letra de la canción de Shakira. Pero nada tiene que ver con Piqué. Por este motivo desde la AEMET han querido aclarar a través de twitter que la asignación de este nombre se puso a principio de temporada por el servicio meteorológico francés.

La cosa tiene pinta de que irá a peor a medida de que pasen los días. La cota de nieve irá bajando, de los 1.100 metros de hoy en el tercio occidental, a los 500-600 metros en el norte y nordeste de la península y por debajo de los 800 en el resto de las zonas afectadas a lo largo del martes, para seguir bajando a cotas más bajas a lo largo de todo el miércoles.

Por eso desde la Dirección General de Tráfico aconsejan que en las vías afectadas se deje libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos quitanieves y de emergencia además de tener preparadas las cadenas y neumáticos de invierno. Mira te quiero llevar a dos de los lugares más fríos de nuestro país. El primero está ubicado en Teruel, en la comarca de la Sierra de Albarracín. Es el segundo pueblo más alto de toda España, con una altitud de más de 1600 metros. Y claro es imposible que con la cercanía de este temporal no haya hecho acto de presencia ya la nieve. Sus inviernos son realmente fríos y largos con temperaturas que pueden bajar de los 15 grados bajo cero. Por eso la prevención es fundamental y ya está todo preparado para evitar que el pueblo quede incomunicado.

Pero hay una zona en la que se saben muy bien lo que es vivir en una zona completamente helada. Para que te hagas una idea se le denomina “Triángulo del frío” o también “la Siberia española” en la que se han registrado algunas de las temperaturas más bajas de la historia de nuestro país. De hecho, es dentro de este enclave donde pudimos ver el récord de frío. Fue el 17 de diciembre de 1963, cuando se registraron hasta 30 grados bajo cero. Este área comprende los municipios de Calamocha, Teruel y Molina de Aragón.

Hemos hablado del temporal que ya está afectando a nuestro país y que a lo largo de la semana va a dejar fuertes rachas de viento además de grandes nevadas y precipitaciones. Estamos en el mes de enero, llega ya el frío y ya podemos decir que el invierno ha venido para quedarse al menos por un tiempo.