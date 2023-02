La cumbre hispano-marroquí comienza en Rabat

Ocurrió en mayo del año 2021, en la playa del Tarajal en Ceuta, muy próxima a la frontera con Marruecos. Alrededor de 8 mil inmigrantes entraron a Ceuta sin que las fuerzas marroquíes lo intentaran evitar. Allí un equipo de La Linterna pudo recoger historias como la de Hamsa que se jugó la vida para pisar suelo español. Era la contestación de Marruecos después de que España decidiera hospitalizar al líder del Frente Polisario para ser tratado por coronavirus. La tensión entre Rabat y Madrid llegaba a su punto más álgido. Meses después nuestro país daba un giro radical.

En marzo de 2022 Sánchez expresaba el apoyo de España a la propuesta de autonomía marroquí respecto al Sáhara Occidental rompiendo con 40 años de equilibrio de nuestro país con Marruecos y Argelia. Una decisión que fue un golpe muy duro para muchos saharauis como Nana Burhah. Ella nació en el campo de refugiados de Tinduf y asegura que esta decisión ha estado motivada por un chantaje.

La relación parece que ha mejorado pero siguen existiendo ciertas tensiones diplomáticas que no consiguen curar las heridas del pasado. Y con este panorama y después de casi ocho años sin celebrarse por fin tiene lugar la reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Sobre la mesa, una veintena de acuerdos, que irán desde fijar el calendario para la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla hasta la colaboración en materia de seguridad y terrorismo. Sin embargo hay otros temas que han quedado fuera de la agenda como el reconocimiento por parte de Marruecos de la españolidad de Ceuta y Melilla.

Esta reunión es la cumbre número doce desde que en el año 1993 los dos países empezaran a aplicar el tratado de amistad. Por eso quiero hablarte de lo que supone este encuentro, de qué temas se van a tratar y de la relación histórica entre España y Marruecos. Hoy tratamos la cumbre Hispano Marroquí que está teniendo lugar en Rabat.

Desde Moncloa consideran que esta cumbre servirá para sentar unas bases sólidas que van a permitir poner fin a los roces diplomáticos que ha habido entre ambos países. Para conseguirlo, como te digo, una veintena de acuerdos, algunos de ellos ya firmados. La delegación española está siendo encabezada por el Presidente del Gobierno que ha acudido a la capital marroquí acompañado de hasta 12 de sus 22 ministros. Curiosamente ninguno de ellos son de Unidas Podemos, formación que ha sido muy crítica con el giro de España respecto al sáhara. Desde el Gobierno quitan hierro al asunto y aseguran que es una cuestión de agenda.

Han pasado ocho años desde la última cumbre. Si echamos la vista atrás, dos de estas reuniones de alto nivel estaban previstas para los años 2020 y 2021 pero fueron anuladas por Marruecos, unas fechas en las que impuso una política más dura en el Sáhara apoyado por Estados Unidos.

Pero vamos a descubrir cuáles son los principales temas que se van a tratar durante estos días de cumbre. Uno de ellos es el de la seguridad empezando por el terrorismo. Y es que la reunión se produce pocos días después del asesinato en Algeciras del sacristán Diego Valencia a manos de un joven marroquí pendiente de expulsión.

Durante estos días se pretende mejorar la colaboración entre ambos países en materia antiterrorista que en la última década ha permitido 279 operaciones policiales y la detención de casi 500 personas. También se abordará la inmigración, centrada sobre todo en las fronteras de Ceuta y Melilla.

No hay que olvidar que el pasado junio en este mismo lugar se producía una de las peores tragedias en materia de inmigración tras la muerte de al menos 23 personas cuando intentaban saltar la valla y entrar en España. Relacionado con este tema Interior ha decidido cesar al coronel Torresano, jefe de la Guardia Civil en Melilla tres meses después de su nombramiento argumentando de que no reunía las condiciones para ese puesto. Una postura que no comparten los propios agentes.

Desde el giro que dio España a favor de Marruecos la entrada de inmigrantes se redujo un 25%. En esta reunión se tratará la reducción de este flujo migratorio y también se tratarán las fronteras marítimas con Canarias, que en 2020 fueron delimitadas por Marruecos metiéndose en la zona exclusiva de las islas españolas.

Otra de las ramas va a ser el que tiene que ver con la economía. Mira te doy un dato. Desde hace más de una década España es el principal socio comercial de Marruecos, con un flujo de 10 mil millones de euros en 2022. Entre los objetivos está el de fijar los días para las reaperturas de fronteras y aduanas en Ceuta y Melilla. Algo fundamental para empresarios como Nacho dueño de varias tiendas en Ceuta.

Y es que estos años han sido muy difíciles para negocios como el suyo. Han sobrevivido como han podido y esperan como agua de mayo que cuanto antes se reabra la frontera. La reapertura supondrá un chute de energía para los habitantes de estas dos ciudades autónomas.

Durante estos días se está celebrando la cumbre hispano marroquí que pretende mejorar las relaciones entre ambos países después de varios capítulos de roces diplomáticos en años anteriores. No hay que olvidar que sigue siendo nuestro vecino del sur, la frontera con Europa y parte muy importante en aspectos delicados como la seguridad, la economía o el terrorismo.