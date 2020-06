¿Cuál es la situación de los brotes de coronavirus en España?

Bolivia. 3 de junio. El país se encuentra en plena crisis sanitaria. El coronavirus sigue expandiéndose por todo el territorio dejando más de 700 muertos. Por la televisión se retrasmite en vivo la agonía y sufrimiento de muchos contagiados mientras que la mayoría de los hospitales, ante el colapso, deciden cerrar sus puertas. Bolivia, al igual que muchos otros países de América, se confina para evitar la expansión del virus. Poco a poco empiezan a abrir sus fronteras y su espacio aéreo. El 3 de junio uno de los vuelos programados tiene como destino Madrid. El avión llega a Barajas y sus pasajeros, tal y como marca la legislación pasa una cuarentena de dos semanas. Un tiempo que no respetan tres estos turistas que incumpliendo la cuarentena se van a Murcia. A los pocos días sienten los primeros síntomas pero no avisan a las autoridades. Los contagios se empiezan a extender rápidamente hasta llegar a los 32 infectados. La preocupación es tal que hasta el presidente de Murcia, Fernando López Miras, se plantea confinar varios municipios. Pero el de Murcia no es el único rebrote que hay en nuestro país. Según las últimas cifras, España ha tenido 55 rebrotes desde que se inició la desescalada el pasado 11 de mayo. Santander, Castellón, Huesca, Zaragoza, Málaga, Teruel, Cádiz o Valladolid… son lugares donde se sigue con atención la aparición de nuevos focos que puedan extender el virus.Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA: Los brotes de coronavirus en España.

A las puertas de julio y con la mirada puesta en las vacaciones y en saber si podremos ir o no a disfrutar de un merecido descanso muchos seguimos pendientes de los nuevos contagios y los brotes que se están dando en varios puntos del país. Como te digo, de los 55 brotes sin cerrar en España se han contagiado más de un millar de personas. Además todavía hay 26 que continúan activos. Desde Sanidad aseguran que muchos de ellos no son de interés. Eso sí, se pone la lupa en 11 focos que son los que más preocupan al ministerio.

Vamos a hacer un repaso a todos esos puntos importantes de nuestro país donde se intenta frenar la expansión del brote. La primera parada es en Aragón, donde está el foco más grande. Allí hay más de 300 casos confirmados y se mantiene a cuatro comarcas en la fase 2 de la desescalada. Con atención también se siguen los 10 brotes en Andalucía. Ayer hicimos “La Linterna” desde Málaga donde preocupan los casi 200 casos confirmados, vinculados al Centro de Acogida de Emergencia gestionado por Cruz Roja.

En Castellón 16 personas se han contagiado tras una reunión familiar celebrada durante el día de San Juan. También en Galicia hay varios focos activos. El más importante es el de Lugo, en la localidad de A Mariña con 33 casos positivos tras rastrear a unas 400 personas. Con estos brotes no se descarta la posibilidad de confinamientos selectivos en bloques de viviendas, empresas o cualquier otro edificio. Así se ha hecho en Santander donde un centenar de personas permanecen aislados en sus casas tras el brote detectado en un bloque de pisos, que ha sido puesto en cuarentena. En ese portal número 4 de la calle Nicolás Salmerón vive en el cuarto junto a su marido y su cuñada Teresa González, que nos atiende para contarnos cómo están viviendo la situación.

Hemos conocido cómo evoluciona la situación en esos puntos de España en los lugares en los que se están produciendo estos rebrotes. Queremos hacernos una pregunta.¿Esto es algo que puede frenarse? Qué podemos hacer nosotros? Vamos a preguntarle al que sabe, el doctor Alberto Torres, médico miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva.