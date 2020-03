¿Cómo estan viviendo el coronavirus los españoles del extranjero?

Año 2017. Paula, una joven con ganas de vivir aventuras por todo el mundo decide dar un giro radical a su vida. Coge su mochila y viaja hasta Australia donde pasa recorriendo cada uno de los lugares de ese país tres años. Fue el pasado febrero cuando, junto con unos amigos toman rumbo al continente asiático. Deciden ver Camboya, luego Laos y terminar su ruta en Tailandia, en la isla de Ko Samui. Un viaje que se iba a convertir en una auténtica pesadilla. Te cuento por qué. Hace 5 días les avisaron que tenían que irse debido a la expansión del coronavirus. Así que cogió un vuelo hacia Bangkok con la idea de volver a España lo antes posible. Una tarea imposible ya que todos los vuelos fueron cancelados.

Con el dinero que le queda Paula ha cogido una habitación de hotel que se encuentra a unos quince minutos del aeropuerto. Dice que ese lugar ahora es como “su segunda casa”. Eso sí todos los días se acerca para poder comprar algún billete que le saque del país.

5.000 euros por un billete que puede acabar siendo cancelado sin que te devuelvan ningún tipo de dinero. Hoy Paula ha conseguido poner fin a su pesadilla y ha podido conseguido coger un vuelo con destino a España para el próximo martes. Ojalá tenga suerte. Pero ella no es el único ejemplo. Hay muchos españoles que se encuentran fuera de nuestras fronteras esperando a volver o viviendo en los países donde residen la crisis del coronavirus. Hoy queremos hablar con algunos de ellos. Es nuestro TEMA DEL DÍA: EL CORONAVIRUS Y LOS ESPAÑOLES POR EL MUNDO.

Uno de estos casos es el de Javier Valencia, un madrileño que trabaja como veterinario en Milán. Después de cursar sus estudios en Madrid, decidió coger la mochila para vivir nuevas experiencias laborales en Estados Unidos y Costa Rica. Pero una oferta para trabajar en Italia le cambió la vida por completo. Iba con un contrato de un año, y ya lleva 10. Ha formado una familia junto a su mujer y su peque de añito y medio con los que ahora no puede convivir… ellos se han ido a casa de los suegros de Javier porque él sigue trabajando como director sanitario en una clínica y puede ser un foco de contagio para su familia.

Te llevamos ahora al otro lado del charco donde poco a poco siguen creciendo los positivos por coronavirus y se empiezan a tomar medidas para poder evitarlo. Es el caso de Estados Unidos donde ya hay más de 200 muertos y 15.000 contagiados. Donald Trump ha decidido suspender todos los vuelos que unen el país con Europa y cerrar los casi 9.000 kilómetros de frontera con Canadá. Además el departamento de Estado ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses no viajar al extranjero bajo ningún pretexto.

Allí residen unos 167.000 españoles que viven con incertidumbre esta crisis. Conocemos a Maria Luera, es gallega y trabaja como profesora de matemáticas en Washington, uno de los estados más afectados por el COVID19. A través de un programa para el traslado de docentes a Estados Unidos, María comenzó a dar clase a chicos de quinto grado en un colegio bilingüe de inglés y español. Ya lleva 3 años allí y tiene pensado quedarse más tiempo si las condiciones lo permiten.

Haces uno meses tuve la oportunidad de navegar en el Juan Sebastián Elcano y conocer a un grupo de profesionales increíbles. Nos dejaron compartir con ellos unas horas en su aventura de dar la vuelta al mundo en el 500 aniversario de primera circunnavegación. Un capítulo de la historia que nunca se ha podido superar por todo lo que pasaría después... Gracias a ella se mejoraron las artes de navegación, la construcción naval y supuso la primera globalización... casi nada. A las 8 de la tarde del 7 de julio partimos desde Getaria, en Guipuzcoa, al puerto de Getxo, en Vizcaya y todavía emociona escuchar cómo cientos de personas nos despidieron con aplausos mientras la tripulación se lo devolvía con un pasodoble desde cubierta.

En esa travesía, en la que me acompañó parte del equipo de La Linterna, conocimos cada rincón del buque escuela... Desde la sala de máquinas a las cocinas, pasando por el puesto de mando a la sala donde estudian los alumnos. Con la ayuda del entonces capitán del navío, Iñaki Paz, fuimos descubriendo cómo este equipo de 200 personas funciona como un engranaje perfecto donde cada uno tiene muy claro su papel. Recorriendo el barco pude conocer a Jorge y Marina, dos marineros que en ese momento llevaban seis meses a bordo de El Elcano. Desde que nos despedimos del Juan Sebastián Elcano esa mañana del 8 de julio, el buque escuela ha seguido su travesía alrededor de todo el mundo. Han pasado por Montevideo, Río de Janeiro o Buenos Aires y hace unos días llegaron a Miami para hacer su última escala antes de volver a España. No ha sido una parada cualquiera. La crisis del coronavirus no les ha permitido atracar en el puerto y tampoco han podido recibir la visita de ciudadanos.Una circunstancia que no ha impedido que los españoles que viven allí les hayan recibido con el himno de España.¿Te imaginas como estarán viviendo estos hombres esta situación de crisis? Lejos de casa, esperando noticias de la familia… La radio es un servicio público y esta noche lo va a ser especialmente para las familias de estos hombres que viajan en el cano.. El capitán del Juan Sebastián Elcano es Santiago de Colsa Trueba y nos atiende en La Linterna.