¿Cómo se están enfrentando nuestros misioneros a la pandemia?

Estamos hablando con muchos superhéroes pero no podemos olvidarnos de aquellos que han hecho de todo eso su forma de vida, que se comportan así a diario y que trabajan con los más desfavorecidos en algunos de los países más pobres del mundo.Te estoy hablando de los misioneros. Hoy en nuestro TEMA DEL DIA vamos a hablar con ellos

Tal vez estas historias viviendo lo que estamos viviendo aquí en casa te quedan muy lejos pero ellos, los misioneros son de los nuestros, posiblemente sean de lo mejor que tenemos como país. Hace algunos meses tuvimos la suerte de viajar a Camerún gracias a Obras Misionales Pontificias. Lo que vivimos allí no lo olvidaremos nunca. Conocimos a un montón de misioneros y me traje algunas imágenes que voy a recordar siempre. Imágenes como las del Hogar de la Esperanza, un centro para niños de la calle que dirige desde hace años un salesiano llamado Alfonso son imborrables. Otra de las imágenes es la de un hospital en medio de la selva.Tras un viaje de casi 2 horas en recorrer 60 kilómetros, por carreteras de tierra y bajo la lluvia llegamos al Hospital de Bikop.

Aprendimos mucho aquel ratito que pasé en aquel hospital, un lugar que es un auténtico milagro. Se trata de un paraje idílico, en plena jungla, rodeado de vegetación. Es curioso porque más que un hospital parece un resort, con pequeñas casitas separadas unas de otras.. pero en lugar de habitaciones de hotel son paritorios, laboratorios. Allí prestan servicio las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y que gracias a las aportaciones de Obras Misionales Pontificias atiende a más de 28 pueblos cercanos. En Bikop nos con Aurelia, una cordobesa que aún conserva su acento andaluz a pesar de llevar 50 años fuera de su tierra. Ella fue quien nos contó cómo es una cárcel en Camerún Aquel hospital, aquel milagro lo dirige, Ana Gutiérrez, la doctora Gutiérrez una santanderina que me contó que el gran problema de Camerún era el SIDA. Por eso son tan importantes las charlas educativas que se dan para concienciar sobre la peligrosidad del virus. Volvemos a hablar con Ana para que nos cuente cómo se está viviendo en este hospital el coronavirus.

Probablemente el país más pobre al que hayamos viajado sea Chad.Te voy a contar un pequeño detalle que te puede situar. En todos los países donde hemos viajado incluso el más pobre tenía algo de arroz para comer; en el Chad no hay arroz. Se trata de un país azotado por la pobreza y la miseria… y por la violencia más salvaje de Boko Haram que ha hecho del Lago Chad su centro de operaciones. Hasta el Chad llegué gracias al padre Camille y los amigos de la Fundación Ramón Grosso. Ellos tienen un proyecto para dar una salida a los niños de aquel país a través de la educación y el deporte.. Pero me encontré mucho más.. Pude hablar con víctimas de Boko Haram y conocimos a dos misioneras que no olvidaremos nunca. La labor de los misioneros en aquel país es infinita. Te llevamos ahora hasta allí con alguien que lleva 30 años en el país. Primero trabajando como misionero comboniano y desde 1998 es obispo de Sarh, al sur del país. Es el misionero Miguel Ángel Sebastián.

Pues hoy hemos querido acercarnos a la realidad de los misioneros que se están enfrentando a esta pandemia en algunos de los países más pobres del mundo. Seguiremos contando lo que ocurre aquí pero no nos podemos olvidar que algunos de los nuestros están luchando en primera línea entregándose a los que más lo necesitan.