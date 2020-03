¿Cómo afectará a propietarios e inquilinos la intervención del mercado del alquiler?

Te hablamos de un fenómeno que está aumentando considerablemente en nuestro país: las ocupaciones ilegales de viviendas: ¿Te imaginas tener un piso alquilado y que de repente dejas de cobrar la renta y encima no puedes entrar en tu casa? Pues eso es lo que le ha pasado a Juan. Compró una con el dinero que cobró por un despido... lo había invertido para tener unos ingresos fijos... y de la noche a la mañana su casa ha sido okupada. Según Juan, se trata de una práctica habitual y organizada... hay mafias que sacan beneficio de la ocupación ilegal de viviendas. Juan no cobra el alquiler y encima los okupas le exigen que le repare averías... Hasta le han llegado a pedir 10.000 euros si quiere recuperar su casa... una extorsión en toda regla, nos dice, que rechazó. Ahora tiene miedo de que le pueda ocurrir lo mismo con otra propiedad que tiene alquilada. Se lamenta de que la ley no proteja a los propietarios... todo lo contrario: lleva un año y medio de litigios y aún no ha recuperado su casa. Y aunque el nuevo decreto del gobierno catalán no le afecta porque es para grandes tenedores, es decir con más de 15 pisos alquilados, está seguro de que van a producirse más ocupaciones ilegales. Es nuestro TEMA DEL DÍA de este martes: por un lado... ¿qué efectos va a tener ese decreto catalán que algunos han bautizado como pro-okupa? Y en el caso de la intervención del mercado del alquiler que ha anunciado el nuevo gobierno, ¿servirá de algo? ¿o tendrá efectos negativos para el sector inmobiliario?

Más de 14.000 ocupaciones de viviendas se denunciaron el pasado año en nuestro país...Hace una década apenas eran 2.000. Un incremento espectacular que lidera Cataluña: esta comunidad acumuló el pasado año casi la mitad de todas las denuncias: cerca de 7.000... y esto podría agravarse tras la aprobación por parte de la Generalitat de un decreto por el que se obliga a los denominados grandes tenedores de viviendas, que son los particulares y empresas con más de 15 viviendas a ofrecer un alquiler social de hasta 7 años. La polémica llega porque ese alquiler más económico es, no sólo para deudores hipotecarios y arrendatarios, sino también para los okupas. Hoy mismo, en Barcelona, los Mossos han desalojado un edificio en el que vivían seis familias de forma ilegal... Se da la circunstancia de que la juez paralizó en enero este desahucio y, aplicando la nueva legislación, exigió a los propietarios que realojaran a los okupas pero solo unos días más tarde rectificó su decisión. José María Español, es un abogado que trabaja en Barcelona y está especializado en derecho inmobiliario. Nos atiende en La Linterna.

Beatriz Toribio, analista del sector inmobiliario, también nos visita para saber cómo puede afectar esta medida.