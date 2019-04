En el corazón del Teatro Real

¿Sabías que una ópera puede tardar hasta cuatro años en estrenarse desde que se concibe hasta que se levanta el telón? ¿Y que en el montaje de una obra pueden participar cerca de 200 personas? Hoy en nuestro 'Tema del día' nos colamos en el Teatro Real. Allí en menos de 24 horas se estrena 'Falstaff', la última composición de Giuseppe Verdi y su única ópera bufa. El ritmo es frenético: los solistas y actores, orquesta, coro, luces, maquillaje, Utileria, caracterización. Todo tiene que encajar al milímetro, no hay margen para el error. Te invitamos a este viaje al corazón de la ópera. ¡Que se abra el telón!

La primera parada es con Ignacio García Belenguer, director general del Teatro Real. Nos cuenta que hace 200 años, las personas que acudía a este tipo de eventos eran de la élite más exclusiva, pero ahora la cosa cambia. ''Te diría que tiene que venir todo tipo de público. Cuanto más joven mejor''. Quieren que la ópera se popularice y es uno de sus objetivos principales. ''La ópera es el arte escénico más completo, donde los sentimientos afloran''.

En el cine, en el teatro, en la televisión... el vestuario es la joya. Miriam Panyagua es uno de los personajes claves de la ópera. ''En la ópera es muy importante. No solo tienen que actuar, sino también cantar. Muchos de las cantantes no pueden trabajar con cierto vestuario, por ejemplo con sombrero porque no se escuchan bien''. Miriam nos cuenta que los vestuarios más complicados suelen ser lo de época.

''La institución claramente es el coro'' afirma rotundo Andrés Masperó, director del coro. ''Hay que ser severo. El coro es un conjunto de seres humanos que cada día se reúne en la sala con la responsabilidad de dejar de lado todos los problemas personales y dedicar toda la energía al desarrollo de esta actividad''. Hace diez años que trabajan mano a mano, en equipo y realmente saben lo que quieren.

Uno de los casi 30 trabajadores del departamento de utileria es Alberto Romero. Él, como sus compañeros cree que el tema del decorado es fundamental en la ópera. ''Musicalmente la gente aprecia seguramente más si no hubiese nada que les distraigan, pero yo creo que es fundamental''. ''Siempre que se abre el telón, la gente se sorprende''.

Una parte muy importante también es el tema del la caracterización. Rosa Caballero es la responsable jefe del departamento de caracterización en el Teatro Real. Rosa, en sus más de 20 años de profesión se siente muy orgullosa de la producción de 'Andrea Chenier'. ''Fue espectacular y muy vistosa. Tuvimos que reforzar los peinados con aerógrafo pintandas. Para el estreno de 'Falstaff' han caracterizado al menos a 80 personas. ''Nos les resulta muy cómodo pintarles la cara o ponerles algo en la boca. Gesticulan mucho, pero si hay que ponerlo se pone''.

Por último tuvimos el gran placer de hablar con Joan Matabosch, cinco años como director artístico del Real y otros dieciseis en el Liceo de Barcelona. ''La programación no es solo una sucesión de títulos. Tiene que haber un objetivo artístico y un discurso artístico detrás. Joan cuenta que este teatro ha estado cerrado mucho tiempo y tiene asignaturas pendientes.