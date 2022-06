Andalucía afronta una nueva etapa tras la mayoría absoluta lograda por Juanma Moreno

Nadie esperaba unos resultados así en las elecciones andaluzas, al menos no tan contundentes. El Partido Popular ha conseguido una de sus mayores proezas políticas de los últimos años tras obtener 58 escaños, tres por encima de la mayoría absoluta. Ahora no tendrá que depender de Vox que, a pesar de colocarse como tercera fuerza política, no ha conseguido los votos que esperaba.

Ciudadanos desaparece mientras que el PSOE salva los muebles porque desde Moncloa pensaban que el resultado iba a ser mucho peor. Por último, “Por Andalucía”, formará grupo propio con sus cinco representantes mientras que “Adelante Andalucía” ha conseguido dos escaños, muy lejos de los 17 que obtuvieron juntos en 2018.

Sin duda ha sido el nombre propio de estas elecciones. Juanma Moreno ha conseguido hacer historia en Andalucía. Veníamos diciendo que la duda estaba en si iba a ser una victoria a lo “Ayuso” o a lo “Mañueco” pero al final nada de eso... ha sido a lo “Moreno”. El PP ha conseguido el 43% de todos los votos, más del doble que en los comicios celebrados en el 2018. Unos datos que le ha permitido ganar en todas las provincias y en bastiones claves como Sevilla, donde los socialistas habían sumado victorias durante 40 años. Moreno ha conseguido reunir el apoyo de muchos votantes que antes no confiaban en su candidatura.

Por segunda vez consecutiva el PSOE andaluz pierde las elecciones y su candidato Juan Espadas ha obtenido el peor resultado de su historia con tan solo 30 escaños. Son tres menos a los obtenidos por su predecesora Susana Díaz quien aseguraba sentirse muy triste por todo lo que se vivió en el día de ayer. Las tres últimas elecciones autonómicas celebradas han acabado con una victoria de los candidatos del PP y una derrota de los socialistas. De nada ha valido su estrategia de agitar el miedo a la ultraderecha. Desde Moncloa aseguran haber salvado los muebles porque la cosa podía ser mucho peor y consideran que no se puede trasladar a un escenario en clave nacional. Espadas eso sí, ha recocido que no se ha conseguido movilizar al voto más progresista.

14 han sido los escaños que ha conseguido Vox y que le ha colocado como tercera fuerza política en Andalucía. Son dos escaños más que en 2018... Sin duda los resultados están por debajo de lo que pensaba la dirección nacional cuyo objetivo era formar parte del Ejecutivo en San Telmo. El efecto “Olona” no convencido y ahora se tiende la mano al Partido Popular.

La fuerza que peor parada ha salido de estas elecciones ha sido Ciudadanos. Ha pasado de obtener hasta 21 diputados en el año 2018 formando parte del Gobierno Andaluz a desaparecer por completo del panorama político. Ni las torrijas, ni el discurso del partido resaltando lo que ha llevado a cabo los últimos años en Andalucía ha sido suficiente.

Y luego está el capítulo de los partidos que están a la izquierda de los socialistas. “Por Andalucía”, o lo que es lo mismo, la candidatura formada por Podemos, Izquierda Unida y Más País han conseguido, con Inma Nieto a la cabeza, formar grupo propio en el Parlamente andaluz con cinco escaños. Luego está “Adelante Andalucía” cuya candidata Teresa Rodríguez ha conseguido dos diputados. Tanto unos como otros se echaban las culpas por los malos resultados.

Todo parece indicar que estos resultados podrían trasladarse hasta los próximos comicios autonómicos que serán dentro de once meses. Veremmos cómo va avanzando la cosa. Lo que es una realidad es que estos resultados por un lado muestran un golpe encima de la mesa del PP con la mayoría absoluta de Juanma Moreno y por el otro una gran preocupación por parte de Moncloa ante lo que se viene encima el próximo año.