El Foco en 'La Linterna': ¿Qué es la neurociencia y cómo funcionan las mentes criminales?

Este es un espacio dedicado a las investigaciones policiales y judiciales, pero hoy vienes hablarnos de la Neurociencia y las mentes criminales.

¿De qué se trata?

La neurociencia como herramienta para medir si un presunto asesino realmente tiene algún problema cerebral que le empuje a matar. Resulta que estos días las crónicas de tribunales hablan de un caníbal de Las Ventas que asesinó y se comió a su madre. También de un joven que mató a una menor de edad que era vecina suya y piden para él prisión permanente revisable. En ambos casos, alegan que no estaban en plenas facultades mentales. Es una estrategia de defensa lícita en busca de absoluciones o atenuantes en la condena y muy recurrente, por cierto.

¿Y qué precedentes hay del uso de esa neurociencia?

Pocos y quizá ese es el problema. En España no existe mucha tradición por la habitual reticencia de los tribunales. Sin embargo en otros países, sobre todo en la Justicia anglosajona, sí que es más común usarlo. La primera vez y que yo sepa la última que se empleó en España fue en el juicio a aquel joven brasileño que mató en Pioz a sus sobrinos menores de edad y a su tío y su pareja antes de descuartizarlos. Su abogada logró llevar al juicio a varios expertos para que explicasen los resultados de una prueba llamada PET-TAC.

¿En qué consiste esa prueba?

Es un poco complejo, pero por no aburrir, consiste en analizar una serie de imágenes que elabora un ordenador tomando como referencia los resultados de rayos x sobre el cerebro del asesino. Con ello la abogada del asesino de Pioz trató de demostrar que su cliente sufría un daño cerebral que le impedía controlar sus impulsos. Al final no le sirvió de mucho porque el jurado no lo tuvo en cuenta y se decantó por otros informes periciales que sostenían que, en caso de haber lesión, no le impedía saber las consecuencias de sus actos. Lo que pasa es que, y esto es para mi lo más importante, es el propio Tribunal Supremo el que en su sentencia destacó la importancia de este tipo de herramientas tecnológicas.

¿Con qué argumentos?

Bueno pues felicitó a la abogada, algo poco habitual en una sentencia. Eso a pesar de que confirmaba la condena para su cliente. Le aconsejaba que la próxima vez, además de la prueba PEC-TAC llamase a declarar a un neurólogo para hacer ver al jurado cómo afectaba la lesión cerebral. Pero además los jueces del alto tribunal decían abiertamente que las neurociencias están permitiendo un análisis de la mente humana inimaginable”. Hablan incluso de “revolución neurocientífica”.

¿Y esto puede abrir la puerta a que se utilice más veces?

Estoy convencido de que sí porque cuando el Supremo habla, el resto calla. O toma nota. Ten en cuenta que al Supremo es a donde van a parar todos los recursos como fue el caso del crimen de Pioz. Si yo fuese un abogado y tuviese esa posibilidad la usaría. Serviría además para acotar el uso excesivo que se hace a veces de esa estrategia de defensa.