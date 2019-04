El 'Zas' a los “impresentables” que la han liado durante la jornada electoral

Tiempo de lectura: 1



Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a todos aquellos que acudieron este domingo a las urnas a incitar un escándalo, provocando a políticos, buscando el momento mediático o directamente amenazando.

“No es por faltar, pero es que no los puedo presentar porque no sé los nombres. Y si no se los puedo presentar, pues por definición son impresentables” argumenta Herrero para explicar la utilización del término “impresentable”. Eso sí, aclara que “por la paridad he elegido a un hombre y a una mujer. Y ya, en el colmo del equilibrio por mi parte, una que está sentada y el otro de pie”, ironiza el periodista.