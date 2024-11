Unos vecinos de Alicante se quedan de piedra al ver lo que hacen unos niños tras la DANA y la policía toma una decisión

La DANA ha dejado historias desgarradoras, desde aquellos que han perdido a sus seres queridos, a vecinos que no van a recuperar su hogar. Adultos que tendrán que aprender a vivir con estos recuerdos, pero ¿qué pasa con los niños?

Expósito contaba este martes en La Linterna la decisión que han tomado un grupo de Policías de Alicante tras fijarse en lo que estaban haciendo varios pequeños en los días posteriores de la riada. Una iniciativa que ha conseguido movilizar, ya no a varias personas, sino a un hotel entero de la ciudad de Benidorm. Todo para prepararles una sorpresa de cara a las Navidades.

(EPA) EFE Dos niños juegan en una calle cubierta de barro en el municipio de Algemesí

Lo que hacen unos niños tras la DANA

Todo empezó cuando varios vecinos y amigos de Alicante se unieron para llevar material humanitario a las zonas afectadas por la catástrofe. Toda ayuda era bienvenida, sin embargo, al llegar quedaron impactados con la imagen de los más pequeños de Valencia.

Alejandro Navarro, vecino de Benidorm y director un hotel en la ciudad, explica en La Linterna que no veía las sonrisas de los pequeños. “No les veías jugando, les veías con un cepillo, empujando barro, ayudando en lo que podían”, cuenta a Expósito. “No se lo tomaban a juego y no les veías sonreír. Intentaban ayudar cuando estábamos descargando ellos el poco peso que podían llevar y, sobre todo, te daban las gracias”, recuerda emocionado. Para Navarro, “los niños no tienen que tener esos problemas, los niños tienen que jugar, tienen que divertirse”.

La policía de Alicante toma una decisión

Así, y tras este testimonio, la Asociación Internacional de Policía de Alicante empezó a movilizarse y se unió al Hotel Caballo de Oro y a una tienda de dulces de Benidorm para, entre todos, encontrar distintas ideas que devolvieran la ilusión a los niños. El resultado fue poner en marcha una recogida solidaria para aquellos que quisieran colaborar con la causa donando.

Fernando Portela, secretario de la asociación policial (AIPA), explica en los micrófonos de COPE que el objetivo es “reunir material de escolar para los niños afectados y, de paso, que tuvieran una alegría de tener algún juguete por Navidad”. “El hecho es beneficiar a los niños que son, al final y al cabo, los inocentes y los más perjudicados de esta riada”, añade.

Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Alicante

Por tanto, los policías decidieron recoger juguetes porque la mayoría se han estropeado o perdido con el barro y ese es el mundo de los pequeños: la ilusión y los nervios de abrir uno nuevo. Pero también es muy importante el material escolar.

Y es que aún hay muchos alumnos que no pueden asistir al colegio. “Sabemos que desde las instituciones les darán cierto material, pero luego tienen que tener material en casa para poder seguir trabajando y, luego, los niños también dibujan”, subraya Portela. “Los niños también expresan sus sentimientos y es buen que expresen alegría, y no el dolor que han vivido”. Así, están recuperando desde rotuladores, acuarelas, folios, libretas, todo aquello que los niños usen en el colegio, que lo tengan porque lo van a necesitar en casa.

Convencen a un hotel entero de Benidorm

Desde mediados de este mes se han habilitado tres puntos en los que la gente puede depositar su donación. Apunta: uno es la sede de IPA en Alfaz del Pi, otro la tienda de dulces A Cookie Shop en Benidorm y el último el Hotel Caballo de Oro. Y la respuesta de la gente está siendo magnífica.

“Los clientes del hotel reflejan el dolor y reflejan como si fueran sus nietos, porque es gente mayor”, cuenta en La Linterna. Y es que los niños tocan la fibra: “todos hemos sido niños y todos sabemos la ilusión que tienen los niños jugar, entonces la solidaridad es muy grande y la respuesta ha sido tremenda”.

EFE Imagen de la recogida de juguetes y material escolar para niños afectados por la dana en Valencia

Cada día, vecinos y visitantes se acercan con un sólo objetivo: arrancar una sonrisa a los niños de Valencia. Los juguetes y el material escolar se van acumulando poco a poco. “Están dando juguetes, aunque estamos haciendo un poquito el hincapié en que el material escolar también es necesario y vital, dado que muchos niños han perdido todo lo que tenían en el colegio”.

Recorriendo Paiporta y Catarroja

El proyecto no para de crecer y las entidades que colaboran están guardando todo lo que la gente ha donado hasta que Sus Majestades los Reyes de Oriente empiecen a repartirlo entre los pequeños de Valencia. A partir del día 10 y hasta el día 20 van a mirar, acompañados por por la Policía Local de la Marina Baja, unos puntos en concreto en Catarroja, Paiporta, la zona más afectada para llevar esos juguetes allí a las excepciones de vecinos, a las Ampas o a los colegios, donde podamos estar más cerca de los niños.

Y es que la iniciativa está resultando un éxito, aunque sigue haciendo falta más donaciones y empresas colaboradoras. Las noticias no pueden ser mejores. Este proyecto no solo devuelve la ilusión y la sonrisa a los niños: quienes han sido testigos de la situación que se ha vivido en Valencia se sienten muy agradecidos de poder devolver algo de lo que los valencianos les han dado.

“Yo cuando fui allí y vi a niños que no jugaban, ellos perdieron esa ilusión”, cuentan los agentes de policía y vecinos que están ayudando con la iniciativa. “Se las quitó el agua, el lodo se la quitó, aparte de llevase sus casas, sus coches, se llevaron sus juguetes, no tenían nada y eso es muy doloroso”, relatan emocionados. “Estoy seguro que todos los voluntarios que han ido allí han llevado cosas, pero se han traído mucho más”.