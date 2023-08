Trabajador del camping afectado por el incendio de Portbou en La Linterna

Sesenta dotaciones terrestres de bomberos tanto de la Generalitat como franceses trabajan para extinguir el incendio declarado en la zona forestal próxima al pantano de Portbou en Gerona muy próximo a la frontera con Francia.

Las llamas que ya han quemado más de 150 hectáreas han obligado a confinar el pueblo de Cólera y a desalojar el camping San Miguel. En La Linterna de COPE lo explicaba uno de los trabajadores del campamento, "tenemos a la gente confinada y controlamos que la gente esté dentro de los bungaloes".

El trabajador de camping confirmaba que estaban esperando las directrices de la Policía y Bomberos. "Estoy en la entrada del camping, comienza a soplar el viento de nuevo y vemos las llamas bajando", cuenta cuando comienza a caer la tarde pasadas las nueve de la noche.

Este testigo describía las llamas como "lenguas de fuego bajando por las montañas que se convierten en columnas negras".

Las autoridades recomiendan a todas las personas que están alojadas en el campamento que no se muevan ni salgan de las cabañas, "a las siete de la tarde entre humo y cenizas no se veía nada y todo el mundo se ha encerrado en las casas porque no se veía y no se podía respirar bien.

"La zona es complicada y muy muy seca. Cada verano hay problemas con los incendios porque los arbustos son muy secos y por la tramontana que sopla", recuerda este testigo del incendio en los micrófonos de COPE.





Se prevén rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. Las llamas han obligado a cortar la carretera N-260 desde el kilómetro 0 al kilómetro 14.





Se ha confinado la localidad de Cólera. Mari Ángeles tiene una farmacia en la zona y contaba en La Linterna como rápidamente se le ha llenado el local de humo, "estaba con la puerta cerrada porque se me llenaba de humo todo. Ha habido un rato que había mucho humo y cenizas. He salido y preguntado ¿qué dicen? Me han dicho que no salgamos".

Los bomberos trabajan por el flanco izquierdo de la zona forestal "ya que el incendio es descendente y en contra viento y desde arriba no podemos atacarlo, por culpa de las condiciones meteorológicas no podemos trabajar", cuentan en sus redes sociales.