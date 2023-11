Toyota Relax trae los últimos avances de aplicación de Inteligencia Artificial a la conducción

Aseguran desde Toyota Relax que la tranquilidad es lo más importante. Y da tranquilidad saber que la ciencia y la tecnología están trabajando en que el mundo sea mejor y vivamos más tranquilos. Este jueves, Jorge Alcalde habla sobre algunos de esos avances. Avances que ya utilizamos en nuestro día de manera habitual. Ángel Expósito analiza cómo la inteligencia artificial puede ayudar a conducir más seguro.

"La Inteligencia Artificial no es otra cosa que un programa de algoritmos que aprende de los propios errores que produce una máquina o que producimos nosotros. Imagínate que tenemos un programa instalado en nuestro automóvil que detecta que ha determinadas horas del día nuestra conducción es más cansina porque estamos más casados o que, cuando cerramos más los ojos, es que estamos a punto de quedarnos dormidos, o que en determinados trayectos que realizamos, por ejemplo, para ir a nuestro pueblo hay una zona concreta del trayecto en la que tenemos más riesgo de salirnos del carril", explica Alcalde.





Cuál es el futuro de la IA para la conducción

Todo eso, aclara el divulgador científico, se va acumulando en algoritmos que permiten aprender al propio coche para alertarnos de riesgos para tomar incluso en el futuro decisiones por nosotros y salvarnos la vida, e incluso a los fabricantes para fabricar vehículos que hayan aprendido de los propios errores de cada hora de sus piezas y que las averías posean menos frecuentes.

"La verdad es que no sabríamos prácticamente conducir ya sin tantos asistentes sin tanta cámara sin tanto avisador que tenemos hoy y que antes de ayer no teníamos esto. No ha hecho más que empezar sí y por fortuna tenemos todos estos sistemas de seguridad activa o pasiva que permiten que el coche casi alerte ya en muchas ocasiones de peligros que pueden pasar inadvertidos para nosotros y, como tú ya dices, esto no ha hecho más que empezar porque lo siguiente será que ya autónomamente en diferentes grados de autonomía que tome decisiones como, por ejemplo, pues dar un volantazo que estamos a punto de chocar", concluye.