Stoltenberg, en 'La Linterna': "La intervención de la OTAN sería la gota que colmaría el vaso con Rusia"

El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg se encuentra en España para conmemorar el 40 aniversariode la entrada de España en laOrganización del Tratado del Atlántico Norte. A lo largo de la jornada ha participado en un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, que ha estado presidido por el Rey Felipe VI y en el que también ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y alrededor de 300 invitados.

La presencia deJens Stoltenbergen nuestro país es, además, significativa porque ha servido para preparar con el presidente Sánchez la cumbre de la Alianza que tendrá lugar en Madrid a finales del mes de junio, una cumbre que será "histórica" -en palabras del propio Stoltenberg-, ya que marcará el camino de la organización para la próxima década y supondrá "resetear la disuasión y la defensa" de los territorios aliados ante un mundo con "más peligros" y nuevos desafíos.



A la "importancia" de la cumbre del 29 y 30 de junio también se ha referido el Secretario General de la Alianza en la entrevista que ha concedido a 'La Linterna' de COPE, en una de las entrevistas exclusivas realizadas en esta visita a España (la única a una radio).

"Cumbre histórica de la OTAN en Madrid: ¿Debería la Alianza mirar más hacia el Sur?", pregunta el director de 'La Linterna' Ángel Expósito.

"Sí, absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el Sur. La OTAN no se puede dar el lujo de elegir mirar al Este, al Norte, o al Sur… Nosotros tenemos que mirar a todas las direcciones y ocuparnos de ello. Por eso, de hecho hemos estado en Afganistán y en Irak para luchar contra el terrorismo y a mí me gustaría alabar la presencia de soldados españoles en nuestra misión de la OTAN en Irak ayudando al gobierno iraquí para que no vuelva el Estado Islámico a Irak. La OTAN está trabajando con nuestros socios en África. Trabajamos con Túnez, trabajamos con Mauritania, trabajamos con otros socios ayudando en la lucha antiterrorista, al control de las fronteras, con defensa y con muchos otros esfuerzos. Pero espero y, realmente deseo, que en la cumbre de Madrid, que será una cumbre muy importante, que demos un paso adelante y que hagamos mucho más para combatir los retos y las amenazas del Sur. Y como solemos decir en la OTAN, cuando nuestros vecinos tienen mayor estabilidad, nosotros estamos más seguros. La inestabilidad en África es muy peligrosa para la OTAN".









"La OTAN no está en guerra"

La invasión de Rusia a Ucrania ha copado gran parte de la entrevista de Expósito al secretario general de la OTAN que ha querido dejar claro que los países miembros de la Alianza Atlántica "no está en guerra, no está directamente involucrada en el conflicto".

Pregunta.- 'La Linterna' estuvo en Kiev días antes del inicio de la guerra, ¿se esperaba lo que ocurrió?

Respuesta.- "Nos impactó la invasión, pero no nos sorprendió porque en realidad la OTAN predijo la invasión el pasado otoño y alertamos una y otra vez de la acumulación militar rusa y sus planes para invadir. Así que siento decir que la brutal invasión rusa en ucrania es una de las predicciones militares más certeras que se han hecho en la historia. Pero obviamente esto no lo hace aceptable. Es inaceptable el uso de la fuerza contra una nación independiente y soberana en Europa".

P.- ¿Europa, y nuestra Alianza Atlántica, estamos en guerra?¿En un nuevo modelo de guerra?

R.-"La OTAN no está en guerra, no está directamente involucrada en el conflicto, pero la OTAN proporciona y los aliados de la OTAN proporcionan apoyo a nuestro cercano y valioso socio, Ucrania; les damos apoyo para ayudarles a defender el derecho a la autodefensa que está recogido en la Carta de las Naciones Unidas. Pero también hemos dejado claro que no estaremos directamente implicados, no mandaremos tropas de la OTAN sobre el terreno para luchar en esta guerra porque una escalada de esta guerra sería la gota que colmaría el vaso entre la OTAN y Rusia. Y eso causaría mucho más daño, mucho más sufrimiento y sería muy peligroso para miles de personas en Europa.

P.- ¿Esta guerra terrible puede servir para que Europa se despierte en materia Exterior y Defensa?

R.- "Me temo que nos tenemos que dar cuenta de que ahora vemos a una Rusia más agresiva. Es parte de un patrón que hemos visto durante muchos años, especialmente desde la primera invasión de Ucrania en 2014, como también el uso de la fuerza contra Georgia, los brutales bombardeos en Alepo, la participación rusa en la guerra de Siria… La brutalidad que hemos visto allí. Así que la OTAN durante estos años ha implementado el mayor refuerzo en defensa desde la guerra fría. Por primera vez en la historia con grupos de batalla en el este de la alianza. España es parte de esto. Estuve con el primer ministro Pedro Sánchez en Letonia. Sé de su fuerte compromiso personal con la OTAN. He visto a los soldados españoles, su valentía y su profesionalidad. Y esto es parte de una nueva realidad y tenemos que asegurarnos de que enviamos un mensaje claro de disuasión y defensa no para provocar conflicto sino para evitar el conflicto y asegurarnos de que hay paz en todo el territorio de la OTAN".









P.-Siendo pragmáticos, ¿la única salida es una negociación territorial entre Rusia y Ucrania?

R.-"Tengo plena confianza en el liderazgo político de Ucrania. Al final tienen que ser ellos los que juzguen las negociaciones, qué aceptar y qué no aceptar. Nuestra responsabilidad como países que creen en la democracia, en la libertad, es apoyar a una nación democrática que está siendo atacada por un régimen autoritario, Rusia. Casi todas las guerras terminan en las mesas de negociación. En algún momento hay una solución negociada en casi todos los conflictos, pero, por supuesto, lo que pasa en la mesa de negociación depende totalmente de la fuerza y la situación en el campo de batalla. Así que tenemos que darle apoyo a Ucrania para fortalecer su posibilidad de obtener una solución aceptable en la mesa de negociación".

P.- La pregunta del millón de dólares, ¿hasta cuándo esta guerra?

R.- "Las guerras son impredecibles. Nosotros vaticinamos que la guerra iba a llegar porque vaticinamos en otoño que la invasión rusa iba a llegar y avisamos una y otra vez, intentando que Rusia no invadiera Ucrania. Pero cuando la guerra ha empezado, lo sabemos por la historia, las guerras son impredecibles. Lógicamente trabajamos para llegar a una solución, para acabar con la guerra lo antes posible. Al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta de que estamos ayudando a Ucrania a defender el derecho a la autodefensa. Nosotros apoyamos a Ucrania en algo muy importante, no solo para Ucrania, sino también para la seguridad en Europa y que es muy importante para todos. Y por eso tenemos que estar preparados para un proceso largo y también para asumir un coste, un coste económico, un coste político, en darle apoyo a Ucrania porque la alternativa es mucho más costosa y eso es vivir en un mundo en el que el presidente Putin sea premiado por su agresión militar y eso haría al mundo muy peligroso, también para los aliados de la OTAN".

La hambruna en el tercer mundo es "responsabilidad del presidente Putin"

Las pérdidas de vida de miles de ucranianos, los 8 millones de ciudadanos desplazados en su propio país y los casi siete millones de ucranianos que se han visto obligados a dejar sus casas, a sus familias y huir a otros países, son las terribles consecuencias de una invasión que, además, esta provocando hambruna en el tercer mundo, subida de precios de la energía en medio mundo y escasez de materias primas y alimentos como cereales.

P.- ¿Le parece real el peligro de una hambruna en el Tercer mundo como consecuencia de esta guerra?

R.- "Esta es una guerra brutal. Principalmente por supuesto para las personas que mueren en Ucrania, niños, mujeres, miles de personas que son inocentes, miles de soldados, pero también es brutal porque tiene graves consecuencias en toda la economía mundial. Para la gente que vive en España han subido los precios de los alimentos, han subido los precios de la energía a raíz de la injustificada invasión de Ucrania del presidente Putin. Y también por supuesto para las personas que sufren pobreza en África y en todo el mundo que ahora están sufriendo el aumento de los precios de los alimentos. Tengo que subrayar que este fuerte aumento no lo han provocado nuestras sanciones, sino por el bloqueo ruso de los puertos ucranianos, de la guerra rusa contra Ucrania. Así que esto es responsabilidad del presidente Putin, por haber hecho que sufran millones de personas en todo el mundo, por el elevado precio de los alimentos y de la energía.

P.- ¿Puede la OTAN desbloquear, liberar esos puertos?

R.- "Los aliados de la OTAN están por supuesto involucrados, haciendo todos los esfuerzos para conseguir que salga el grano y también sabemos que algunos aliados de la OTAN están involucrados, están intentado que salga la máxima cantidad de grano y comida de Ucrania por tierra, trenes, por carretera, pero el problema es, por supuesto, la capacidad y, por lo tanto, lo importante es abrir las rutas marítimas para poder transportar el grano, pero eso es difícil y, de nuevo, es responsabilidad de Rusia, que siguen bloqueando estos puertos".









"Celebro que Finlandia y Suecia hayan solicitado entrar en la OTAN"

Finlandia y Suecia han decidido poner fin a décadas de neutralidad y solicitar su entrada en la Alianza; atrás queda la ambigüedad de no querer inclinarse hacia Washington o Moscú. Pero su entrada en la OTAN tiene un escollo, llamado Turquía, muy difícil de solventar.

P.- ¿Qué pasa si resulta imposible convencer a Turquía?

R.- "Yo celebro que Finlandia y Suecia hayan solicitado entrar en la OTAN, esto es algo histórico que también demuestra que Rusia no decide quién tiene el derecho de entrar en la OTAN. Cada nación independiente puede elegir su camino como ocurrió con España hace 40 años. Y Rusia no tiene nada que decir. Y después, claro, cuando Turquía tiene preocupaciones, nosotros tenemos que tomarnos en serio esas preocupaciones. Y por eso estamos ahora trabajando duro con Finlandia y Suecia, y obviamente dialogando con nuestro aliado de la OTAN, Turquía, para encontrar una salida y asegurarnos de que Finlandia y Suecia entran en nuestra Alianza".

P.- ¿Le preocupan los populismos en Europa... (Hungría, Turquía) o la parte ultraizquierda del Gobierno español?

R.-"Lo que hemos visto durante décadas en la OTAN es que diferentes partidos han estado en el gobierno. A veces ha habido discusiones y diferencias pero siempre hemos conseguido estar unidos ante nuestra tarea central que es proteger y defender a todos los aliados de la OTAN. Y el Gobierno actual de España y también anteriores gobiernos en España, está muy comprometido con la OTAN. Vemos que España participa más en misiones y operaciones. En operaciones marítimas, en la policía aérea. He visto a las Fuerzas españolas con Sánchez en Letonia y estoy muy agradecido con toda la contribución de España a la Alianza. Haciendo que España sea un aliado de la OTAN valorado e importante. Y vamos a sellar el apoyo duradero de España a la OTAN, y también el apoyo de la OTAN a España durante 40 años cuando el Rey, el Primer Ministro y también el ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, participen en el aniversario de los 40 años de España en la OTAN".