Por qué se ha roto la barandilla del Titanic que se ve en la película si permanecía intacta hasta ahora

En mitad del océano atlántico, a unos 4 mil metros de profundidad se encuentran los restos de uno de los barcos más famosos del mundo, el Titanic, que se hundió en su viaje inaugural al chocar contra un iceberg mientras hacía su ruta Southampton – Nueva York.

Este barco siempre ha sido un objeto que ha desatado la curiosidad de muchos debido a los misterios que todavía tiene sin resolver. De hecho no han sido pocas las investigaciones científicas que han querido sumergirse al lugar donde se encuentra el Titanic para analizar los objetos que tienen un alto valor.

Jorge Alcalde, especialista en ciencia, habla sobre el titanic

Uno de los últimos descubrimientos que ha encontrado un grupo de investigadores ha sido que la estatua de bronce de Diana de Versalles que se encontraba en el centro de la sala de la sala de primera clase del Titanic ya se encuentra sumida en el fango marino. La imagen impacta, porque esta estatua que en su día fue símbolo de lujo, ahora yace de ese lodo mirando hacia arriba y medio tapada por algas y arena. Esto es otra señal que nos dice como poco a poco se van perdiendo los restos de este magnífico barco.

Otro de los símbolos de este barco, fue esa barandilla que se encontraba en un sorprendente estado de conservación, y a la que en la famosa película se agarraban los protagonistas mientras sonaba la conocida canción de Celine Dion, My Heart Wil Go On. Pues bien, como fruto del deterioro por condiciones como la presión, la salinidad, las corrientes o las bacterias, también ha caído y se encuentra en el fondo marino, al igual que esa estatua.

¿Por qué es importante rescatar piezas de ese barco?

Lo cierto, según comenta Jorge Alcalde, es que es un negocio. De hecho, cuando se conoció internacionalmente que el Titanic se había hundido, empezó una carrera entre todos los países para hacer dinero debido a la gran riqueza que acumulaba el barco.

RMS Titanic

Lo cierto es que en la actualidad, únicamente es la empresa RMS Titanic incorporated la autorizada para la extracción y rescate de restos del Titanic. La exposición de las piezas y el intentar reconstruir lo que en su día fue el Titanic para que quede para la historia es también lo que se busca.

Actualmente no hay ningún proyecto para hacer visitas turísticas a los restos por parte de la empresa RMS. Los únicos objetivos de momento son el mantener los restos para poder crear un legado sobre el barco que quede para la historia.