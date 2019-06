Otegi se lleva un 'Zas' por medir el dolor de las víctimas de ETA

Tiempo de lectura: 1



Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. “¡Quién le iba a decir que iba a tener una campaña a su favor tan notable y que no le iba a costar un duro! Porque, a ver, todo el revuelo que se ha armado (y el verbo a él le resulta muy familiar) le ha venido estupendamente… para sus cosas”. Este miércoles fue entrevistado Otegi en TVE. “Lo sabrán pero no lo habrán visto porque estarían escuchando La Linterna. No se han perdido gran cosa”.

Lo que ha dicho se lo pueden imaginar porque lleva diciendo lo mismo desde que perteneció a la banda terrorista. “La diferencia es que ayer no llevaba pasamontañas porque… No queda bonito en la tele. No se te ve la cara y eso” le recrimina el periodista.