El obispo de Canarias lamenta que los políticos antepongan "arañar cuatro votos" a solucionar el drama migratorio: "Que acabe el cementerio del Atlántico"

El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley para repartir a los menas por las comunidades autónomas gracias a los votos del PSOE y sus socios. Pero el tema va mucho más allá, porque hablamos de personas que se lanzan al mar ante una muerte muy probable para buscar un futuro mejor.

Los centros de acogida están saturados en lugares como Canarias o Ceuta, donde viven esa emergencia día a día, pese a ser un problema de toda España y Europa.

El reflejo de la tragedia se ve precisamente en las Islas Canarias, con más de 6.000 jóvenes acogidos en los diferentes centros y el problema sigue creciendo, como ha denunciado en 'La Linterna' el obispo de Canarias, José Mazuelos.

Mazuelos denuncia la saturación de los centros de acogida

El titular de la diócesis canaria asevera que el problema real son los menores, ya que la legislación establece que la acogida corresponde al Gobierno de Canarias hasta cumplir los 18 años, “cuando los echan a la calle de los centros de acogida, y ya es cuando a esos jóvenes los atendemos en Cáritas, donde se les da comida”.

En este sentido, Mazuelos ha recalcado que la vida en los centros de acogida de estos menores es mejorable, ya que son espacios dedicados únicamente a proporcionar a estos migrantes comida y cama: “Algunos centros se preocupan por hacer más cosas, pero el problema es que tampoco se empadronan, porque por ejemplo llegan jóvenes de Mali al Hierro, son transportados a Canarias pero al cambiarse de provincia, porque el Hierro pertenece a Tenerife, no quedan empadronados, quedan en un limbo y están dos años pero no tienen absolutamente nada para certificar que llevan dos años aquí para empezar a arreglar sus papeles. Son chicos de 14-16 años que podríamos aprovechar para darles una formación y al menos aprendan el Castellano”, ha explicado con detalle el obispo de Canarias.

"en el fondo no queremos buscar soluciones entre todos”

Mientras la situación es cada vez más tensa en los centros de acogida, José Mazuelos denuncia que la clase política se dedique a pelearse en el Congreso “para ganar cuatro votos o imponer una ideología”. Frente a ello, resalta el obispo, la Conferencia Episcopal propone sentarse todos en “busca del bien común, porque son personas humanas, dejemos de hacer política con ellos”, ha reclamado.

De ahí que Mazuelos les haya pedido tener altura de miras y abordar el problema con la participación de todas las entidades, incluida Cáritas: “Cuando está la mesa de migración todas las instituciones son invitadas pero Cáritas no tiene ni voz ni voto, no podemos entrar en los centros refugiados porque somos Cáritas pero sí es Cruz Roja puede entrar. Marca la idea de cómo en el fondo no queremos buscar soluciones entre todos”, ha lamentado.

Mazuelos desea que “se acabe el cementerio del Sáhara y del Atlántico”, siendo necesario para ello “saber gastar bien el dinero y el diálogo con los gobiernos de origen”.

Mazuelos lamenta que la ilp para regularizar a los migrantes siga estancada

Cuestionado por el motivo por el la ILP para la regularización de medio millón de migrantes cumple casi un año estancado en el Congreso de los Diputados, el obispo de Canarias tiene claro que es la consecuencia de anteponer “los intereses políticos” a “buscar el bien común y la dignidad de la persona, es todo intereses políticos, arañar votos y meter ideología”.

Mazuelos ha avanzado que el próximo mes de mayo se reunirán los obispos de la ruta atlántica subsahariana para buscar soluciones al problema migratorio: “A ver si podemos formar a los jóvenes e inmigrantes en origen y vengan formados, abriendo una puerta de entrada digna a esas personas”, ha deseado.