Un mes después de la DANA, esta es la única petición que hace un vecino de Catarroja

Un mes hace de la DANA, de aquella intensa lluvia que, durante la tarde y la noche del pasado 29 de octubre del 2024, arrasó con todo a su paso, dañando especialmente los municipios del sur de la capital valenciana. Vecinos de Catarroja, Paiporta, Torrent, Benetúser... en incluso el barrio de La Torre, de la propia ciudad de Valencia, vieron como el agua que unas horas antes había caído en el interior de la provincia de Valencia y había seguido los propios cauces del agua, estos se acabaron desbordando y, como consecuencia, el agua arrasó todo a su paso.

Ha sido un mes de intensos trabajos de limpieza y recogida de todo tipo de basura y escombros que se amontonaban en las calles al día siguiente de las inundaciones. Miles de coches que habían sido arrastrados por el agua se amontonaban en las calles, además de todo tipo de enseres como los muebles y todas las pertenencias y recuerdos de quienes vivían en los bajos, además de todos los negocios que se encuentran a nivel de calle.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, además de cientos de miles de voluntarios de toda España han colaborado y siguen colaborando para que los valencianos afectados puedan recuperar la normalidad lo antes posible. Y es que durante todo el mes de noviembre y desde que ocurriera la catástrofe, no han parado de llegar personas de todo el país para prestar su ayuda, y, en el caso de los que no han podido hacerlo, han donado los productos que se necesitaban. Productos y utensilios para limpiar, comida y ropa han sido los productos más solicitados y necesitados.

Un mes después

Desde que sucedió la catástrofe, especialmente durante los primeros días, fueron numerosas las muestras de afecto y la difusión en las redes y también por parte de los medios de comunicación. Pero algo muy importante que pidieron los afectados fue que a los pocos días o semanas no cayesen en el olvido, aunque la actualidad siga avanzando. Y aunque es cierto que, como consecuencia de la actualidad, no se pueden hacer todos los programas desde allí, como la primera semana, cuando se ha cumplido esta fecha tan señalada de un mes del trágico suceso, Ángel Expósito, director de La Linterna, sí que ha estado allí, en la zona 0 de la DANA para ver como está todo y como se esté organizando todo.

A pie de calle

“Aquí acogemos las necesidades más básicas de nuestros vecinos. El agua, la leche, productos de primera necesidad alimentarios, desde una pala hasta un traje de protección para las tareas de limpieza que nos hemos visto obligados a hacer”, afirma Joan, uno de los vecinos afectados por la DANA, que coordina el reparto y la recogida de ayuda.

Además, Joan ha confirmado a Ángel que todos los productos que se han donado y se están repartiendo en Catarroja, en el punto donde se encuentran, provienen de la iniciativa privada, como los particulares y las empresas, pero, aun así, “por desgracia las necesidades no van a pasar en un plazo corto de tiempo. Pero sí que nosotros tenemos que ir adecuándonos a las circunstancias. Digamos que la fase de urgencia ha pasado y ahora estamos en una fase de ir concretando la necesidad real que se va viendo”, decía Joan.

Plaza en Catarroja

Aun así, Joan es consciente de las diferencias entre vecinos, y compara: “yo soy vecino de Catarroja, yo vivo aquí a dos calles, yo no he perdido mi casa. Tengo unas necesidades diferentes a las de mis vecinos que vivían en la planta baja y se han visto fuera de su casa en cinco minutos”, confirmaba Joan.

Joan, desde esta cola, desde esta parroquia, pide, decía Expósito. “Pedimos únicamente que no se nos olvide. Que el tiempo no sea una excusa para hacer borrón y cuenta nueva. El tiempo ha pasado, mañana un mes, pero la necesidad sigue existiendo. Sigue habiendo personas en una situación ya de por sí complicada y que ahora es mucho más agravada por todo lo sucedido. Solo pedimos que no se nos olvide. Que seguimos aquí. Que necesitamos comer todos los días. Que necesitamos vestirnos. Que necesitamos una ducha caliente. Solo eso, que no se nos olvide”, decía Joan, vecino de Catarroja.