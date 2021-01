Mayor Oreja: "No solo es la crisis de la Constitución. Tratan de destruir los cimientos de nuestra sociedad"

Hoy se ha celebrado el acto de preesntación de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, en el que más de 140 asociaciones se han unido para defender la vida con el objetivo de establecer una alternativa cultural.

El exministro de Interior y presidente de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja, ha estado en 'La Linterna', donde nos ha contado que "hemos dado todos un paso adelante". En este sentido, el exministro ha indicado que "hay que defender lo más obvio en la sociedad de hoy", aunque ha admitido que también eso "es lo más difícil", y se ha referido a la vida y la unidad.

"Expoleamos por una ley perversa, como la ley de la eutanasia", aunque posteriormente también se ha referido a la ley del aborto. "Es una moda dominante que parece que lo puede todo y lo domina todo. Y que nosotros, por defender las convicciones, dicen que somos fundamentalistas. Eso no es así", ha afirmado.

Mayor Oreja ha indicado en 'La Linterna' que la crisis a día de hoy "está en la persona" y ha dicho que lo que está pasando en España desde hace años "es una moda dominante". En este sentido, bajo su punto de vista, no solo se trata "de la crisis de la Constitución y del régimen del 78", sino que además, refiriéndose al Gobierno de coalición, "tratan de destruir los cimientos de nuestra sociedad. Desde el silencio avanzan como elefantes en cacharrería silenciosamente".

No obstante, el exministro ha lanzando una advertencia, mediante la que hace ver que no se van a rendir: "Ellos van a fracasar".