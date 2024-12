Luis del Val: "Es verdad que Freud consumió cocaína, pero también es cierto que Van Gogh se cortó una oreja y no está demostrado que por cortarte una oreja pintes cuadros maravillosos"

Cerca de 2.500 personas mueren cada año en España por consumir cocaína. Las cifras suelen sonar bastante frías, pero quiere decir que hoy miércoles, cuando sean las 12 de la noche y pasemos al jueves, habrán fallecido 6 españoles que creían que el polvillo blanco les abría las puertas de un paraíso que se puede comprar. Y mañana, otras 6. Y así cada día para fortuna de quienes amasan grandes cantidades de dinero, como decías antes, distribuyendo y vendiendo el veneno, siempre y cuando no sean sorprendidos por la policía.

Es verdad que Freud consumió cocaína, pero también es cierto que Van Gogh se cortó una oreja y no está demostrado que por cortarte una oreja pintes cuadros maravillosos. Freud además reconoció que se había equivocado y lo que pudo ser una anestesia local adecuada, que le practicaron además a su padre, podía ser peligrosa como euforizante. Pero los efectos perniciosos hasta llegar a la muerte no son pequeños porque esa falsa seguridad en sí mismo, poco a poco, se va transformando en depresión, ataques de soberbia y una conducta social y familiar que va matando amistades, provocando divorcios, perjudicando en la vida profesional y convirtiendo al individuo en un guiñapo con manía persecutoria porque justifica sus fracasos por la supuesta envidia que le tienen los demás.

He conocido desgraciadamente los efectos en personas a las que apreciaba y hoy echo de menos. Y recuerdo esa frase que me pone en guardia, a mí no me domina la droga, a la droga la domino yo. Cuando te dicen eso, ángel, es como si te extendieran un certificado notarial de drogadicción porque eso solo lo dicen los enganchados. Y es difícil, pero procura hacer lo que esté en tus manos para que no sea una de esas seis personas que cada día en España mueren por la cocaína.