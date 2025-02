Luis del Val: "La televisión, que creíamos que iba a matar al teatro, ha dejado malherido al cine."

El cine, como la novela, me ha permitido estar en territorios a los que nunca iré. Puedo quedarme rodeado de miseria y pobreza en lugares en los que nunca he vivido o estar en lujosos salones que para mí son tan raros como excepcionales. Creo que me sucede como a José Luis Garci, que leo las novelas como películas y puede que vea las películas como novelas. Por eso me decepciono cuando una novela que he leído se lleva al cine, porque la heroína que yo me había imaginado resulta que es una actriz de la vida real.

Decía Rafael Alberti: “respetadme, he nacido con el cine”. Y por eso dedicó poemas a Chaplin, Keaton, Lloyd y a Laurel y Hardy. Respetadnos también a los que nacimos con Clint Eastwood, Jack Lemmon, Berlanga, Shirley MacLaine, Paco Raval, Brando, Coppola, Garci, Newman, López Vázquez o la Loren. El cine era una liturgia semanal y, por tanto, extraordinaria. Los lunes, en la escuela, comentábamos la película que habíamos visto el sábado o el domingo y, el martes, especulábamos ya con las películas que se habían estrenado el lunes.

La televisión, que creíamos que iba a matar al teatro, ha dejado malherido al cine. También dejó hospitalizado al circo y hoy la industria del cine ya no calcula el rendimiento sólo con los espectadores sino con los derechos que podrá obtener cuando se emita la película por televisión. Aquellas grandiosas salas se han achicado. Los que íbamos a los grandes cafés ahora visitamos pequeñas cafeterías. Y eso cuando vamos, porque la oferta cinematográfica en la televisión es tanta que incluso apenas vamos a las cafeterías. Pero, aun así, prefiero la sala pequeña y salir de casa y sentarme en la butaca y sentir la mano de mi mujer que busca la mía o al revés, porque el diálogo es inteligente o la tensión emocional necesitan el certificado de la complicidad. Y eso sólo se produce en las salas de cine.