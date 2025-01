Se lesiona jugando al fútbol en Sevilla y se queda a cuadros con la sorpresa que le prepara su entrenador para Navidad

Álvaro Ruiz es el entrenador del equipo sevillano Andalucía Este Club de Fútbol y un vídeo que publicó en TikTok hace unas semanas ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones. En él se ve la reacción de un jugador del mismo club de fútbol de la capital andaluza tras la sorpresa que recibió de sus compañeros durante las navidades.

Como contaba este viernes Expósito en La Linterna, ese jugador es Abdoul Wend, un joven de 17 años de Burkina Faso y miembro del equipo que se lesionó recientemente. Su entrenador le dio una sorpresa que dejó al joven de piedra, tanto que su reacción ha ido más allá de Sevilla hasta dar la vuelta a toda España en redes sociales.

La aventura de Aboul en Sevilla

Abdoul es un chaval que llegó hace tres años a España y que vive en un piso tutelado por Cáritas. Su pasión es el fútbol. Juega como mediocentro en el mejor equipo, pero de su pasado poco se conoce. Al jugador no le gusta hablar ni de su familia biológica, ni del viaje que le trajo a España. Por el contrario, sonríe cuando recuerda como el Andalucía Este Club de Fútbol de Sevilla le abrió las puertas a su nuevo hogar.

“Llegué al campo, había personas en la oficina y dije que quería jugar en el equipo”, recuerda el joven en los micrófonos de COPE. El presidente, Ángel, le dijo que podía ir el día siguiente para entrenar. “Eso fue el año pasado, creo que quedaban tres partidos antes de que terminase la temporada”. Abdoul es un ejemplo para sus compañeros, por eso no se cansa de agradecer el trato que recibe de todas las personas del club desde que pisó el césped del Centro Deportivo Andalucía Este.

Sorpresa por Navidad

Las pasadas navidades fueron diferentes para él. No pudo reunirse con su familia y el día de Reyes, al despertarse, no tenía ni un regalo en el árbol. Entonces el equipo, que es su familia en España, decidió remediar esta situación: el cuerpo técnico se encargó de ir a por los regalos. Unas botas, unas zapatillas de vestir, una sudadera y un chubasquero.

Así recuerda el entrenador, Álvaro, cómo surgió la idea de sorprender a Abdoul: “Los chicos se pusieron en contacto conmigo para tener un pequeño detalle con él”, explica en una entrevista que ha recuperado La Linterna. Así, cuenta que reunieron una cantidad de dinero para poder regalarle un detalle.

“Eso viene de que el partido anterior se había lesionado, estuvo todas las navidades sin poder entrenar. Entonces, bueno, era un momento complicado para él porque al no tener lo que más le gusta en su vida, que es el fútbol, creo que lo mínimo que podríamos hacer es tener un pequeño detalle con él”, explica el entrenador del equipo.

Abdoul asegura que le gustó mucho el regalo de sus compañeros y que no sabía qué decir. “La verdad que son muy amables conmigo, sus padres, los entrenadores, el presidente y todas las personas que están aquí. Son muy amables conmigo y quiero agradecérselo mucho”, comenta.

Más de 3 millones de reproducciones

Abdoul es un chico sencillo que vive al margen de las redes sociales por eso no ha sido consciente de la expectación que ha creado su vida. Por tanto, no termina de creerse el impacto del vídeo de la sorpresa. “Yo no lo sabía, son mis entrenadores quienes me informaron que a la gente le gustó el vídeo, hicieron buenos comentarios, eso me sorprendió mucho”.

Álvaro, que se basó en los vídeos del youtuber Lethal Crysis sobre Burkina Faso, señala que el joven es un ejemplo para todos de lucha y de poder salir adelante. “Ojalá personas con la misma situación puedan ayudar, le pueda llegar esto y pueda hacer un poquito mejor su vida”.

El trabajo de Álvaro como entrenador trasciende de lo meramente deportivo, es consciente de que a través del fútbol está ayudando a que estos chavales adquieran valores y crezcan en lo personal. Todos los compañeros reconocen que conocer a Abdoul es una de las cosas más increíbles que les ha ocurrido. Coinciden en que es una persona muy humilde y trabajadora.

“Con la charla lo único que yo quería demostrarle es lo afortunado que somos al haber nacido aquí en España”, explica Álvaro sobre lo que dice en el vídeo viral de TikTok. “La importancia de poder tener familiares durante nuestro día a día y que se sintieran orgullosos de tener una buena persona y que, aunque le haya tocado vivir en un país totalmente distinto al nuestro, los grandísimos valores que nos ha demostrado durante toda la estancia que ha estado con nosotros”.

Álvaro, el entrenador, es un chico de 23 años que estudia Ciencias del Deporte en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Apenas tenía 30 seguidores en TikTok en el momento en el que subió el video. “Lo subí porque, estudiando con unos compañeros de la universidad para un examen, se lo enseñé y me comentaron lo bonito que era. A partir de ahí, para que algunas personas que vieran el vídeo pudieran identificarse con él”.