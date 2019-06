Iglesias se lleva un 'Zas' por ensalzar "la valentía y la frescura" de Unidas Podemos

Tiempo de lectura: 1



Debe de estar pasándolo muy mal estos días porque no tiene motivo para aparecer. Las tres derechas del apocalipsis son las que están saliendo en los medios. A dentelladas, pero salen; Ábalos sigue tomando el pelo con lo del gobierno de cooperación y cada vez lo hace mejor; pero Iglesias, como le han dicho que tiene que ser discreto (o sea, que meta la lengua en un círculo) pues no tiene nada que contar.

Bien mirado, no tener nada que contar tampoco ha sido nunca un problema para Pablo. Y siempre ha tenido quien le ofreciera un canal para contarlo. Así que, ayer lo llamaron de la Sexta y volvió a pedir que le dieran algo. Dirás tú: “pero eso no justifica aparecer en la sección”. Cierto, Gelote. El caso es que ayer explicó cuál sería la grandeza de un gobierno de cooperación, barra coalición, barra colaborativo.