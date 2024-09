De Guindos niega que su caso sea comparable con el de Escrivá: "A él lo nombra el presidente, a mí no"

La noticia económica de la semana ha sido la acometida del Banco Central Europeo de la segunda bajada de tipos de interés en lo que llevamos de 2024: 0.25 que va a aliviar a aquellos que tengan una hipoteca variable. El Euribor, principal referencia para la fluctuación de las hipotecas, depende mucho de los tipos de interés.

Estas decisiones del BCE afectan a todos y el vicepresidente, Luis de Guindos, explicaba este viernes en La Linterna que esta “es consecuencia de la evolución de la inflación”. “La política monetaria no puede ser igual cuando tienes una inflación del 2% que cuando estaba en el 10%, que era el mal absoluto y afecta más a las personas con menos renta”.

Así, explica a Expósito que el BCE “tiene que ver ahora que esa bajada de la inflación sea estable en el tiempo y que converja en la estabilidad de precios, que es el 2%”. “Nuestras proyecciones indican que eso pueda ocurrir a finales de 2025, aunque siempre hay elementos y el nivel de incertidumbre es enorme”, matiza en COPE el exministro de Economía.

Sobre la posibilidad de que haya más bajadas en el futuro, De Guindos avanza que “la política en los próximos trimestres van a ir de la mano de nuestras proyecciones, que es que se vaya convergiendo al 2%”. “No tenemos ninguna senda de bajada de tipos predeterminada, vamos a ir reunión a reunión”, aclara.

Comparaciones con Escrivá

El director de La Linterna, Ángel Expósito, le preguntaba al vicepresidente del Banco Central Europeo si le había sentado mal la comparación entre el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España con su nombramiento en el BCE, siendo ambos exministros de España.

Así, De Guindos ha negado que puedan ser situaciones equiparables: “En esta vida hay que venir llorado y preparado para todo”, bromea. “El BCE es una institución comunitaria, y no analiza políticas monetarias de países en concreto, que sí ocurre con el Banco de España, y por eso la forma de nombramiento es distinta. En el Banco de España lo hace el presidente del Gobierno, y en el BCE el nombramiento lo hace el Consejo Europeo previa votación en el Parlamento Europeo”, aclara en los micrófonos de La Linterna.

Al gobernador del Banco de España le nombra el presidente del Gobierno, y en el BCE lo hace el Consejo Europeo Luis de Guindos Vicepresidente del BCE

Por último, insiste en que “en un banco central nacional su gobernador viene a Frankfurt, pero también tiene una visión doméstica que nosotros no cubrimos”.

España, sin Presupuestos

Por último, también se ha referido De Guindos a que España estará varios meses más sin Presupuestos Generales del Estado, tras negarse a presentarlos. Algo que, confirma el exministro de Economía, “no es lo ideal no tenerlos”. “De vez en cuando hay gente que te dice que si la política económica no va a ser adecuada, mejor alargarlos, pero pone en evidencia que no tienes mayoría en el parlamento”, concluye.