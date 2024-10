Expósito pregunta a un periodista en Cuba por los cortes de luz y lo que se escucha en directo refleja la situación en La Habana

Los apagones son habituales en Cuba, pero en los últimos días se han registrado jornadas con tasa de afectación del 50% del país. Un hecho que afecta también al bolsillo de los ciudadanos: en 2023 se contrajo un 1,9% de la economía cubana en una crisis ya de por sí acuciante. Así, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido hablar este martes con un periodista en La Habana del que “no podemos revelar su nombre”.

Sobre cómo es la capital cubana a oscuras, este hombre señala que “es algo impresionante, lo comentaba con mi hijo y me dijo que le recordaba a los tiempos del Covid”, explica. Todo vacío, no había gente, los negocios vacíos, sin acceso a ningún servicio. “Es muy difícil porque también ha afectado al sistema de transporte, no había cómo moverse”, añade.

EFE Apagón en Cuba

Los problemas del apagón en Cuba

Reconoce el ciudadano de La Habana que, durante el apagón, tenían la comida para atender a 60 personas mayores a los que se les da comida y, “todo lo que se había acumulado con mucho trabajo y mucho esfuerzo, estaba en un limbo”. “Pensamos cómo poder cocinarla rápido para que no se perdiera. Incluso hay personas que no tenían cómo almacenar comida, familias con leche para los niños o ancianos que sólo tenían yogures”, denuncia en La Linterna.

Cuenta que desde el gobierno cubano sí que dieron información a través de la televisión nacional, pero a la que tiene acceso muy poca gente, porque no tiene electricidad. “Al final la gente se ha informado a través de vecinos, cosas que escucha en el barrio, y no se sabía si era porque estaba afectada la generación eléctrica por los elevadores o por la falta de combustible”.

DPA vía Europa Press Cuba

Eso sí, señala el entrevistado cubano que no se puede salir a la calle a protestar y que “hay personas que han salido, lugares que han tenido algunas protestas, pero la gente se entera mejor de las cosas si está fuera de Cuba que los que estamos dentro, porque hay mucha desconexión de la información y, la que llega, llega tarde”. Así, reconoce que “lo mismo mañana” se enteran de que “sí que hubo protestas”.

Lo que se escucha en directo

A pesar de la crisis que suponen estos apagones, asegura que muchas personas lo veían venir, porque “si dependemos de la tecnología, los generadores a nivel nacional son arcaicos, son sistemas de los años 80, lugares en los que, incluso, no se producen piezas de repuesto, además de que el combustible tiene que ser importado”.

EFE Vista general de una calle este martes en el poblado de Bejucal, al sur de La Habana (Cuba)

Aún así, ha querido destacar que “el cubano trata siempre de agarrarse de un hilo, por fino que sea”. Y ha sido en ese momento que ha ocurrido algo de lo más curioso en la entrevista y que refleja la situación que se vive en La Habana. El director de La Linterna, Ángel Expósito, le preguntaba si la electricidad había regresado a la capital cubana, de repente se cortaba la comunicación y se escuchaba en directo los pitidos de cuando alguien corta una llamada, siendo uno de los motivos posibles el fallo de energía en la zona en la que se encuentra este ciudadano anónimo.