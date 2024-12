Un vecino de Valencia hace una subasta para ayudar tras la DANA y una estrella de la música le sorprende con una donación

En medio de la desolación consecuencia de la DANA siguen surgiendo historias e iniciativas movidas por la generosidad de la gente. Pero la que contaba este miércoles Expósito en La Linterna tiene un punto especial, porque ha recibido la contribución inesperada de una estrella de la música.

Y es que se trata de una iniciativa en formato de subasta, y una en la que un músico ha hecho una contribución con un objeto por valor de miles de euros y, todo comienza, de la cabeza del empresario valenciano Guillermo Giner, que ya creó hace años una fundación a consecuencia del episodio que vivió con su madre en el hospital.

EFE Un operario retira con una grúa un vehículo afectado por la dana en Paiporta

La experiencia de Guillermo con su madre y el hospital

La idea de este proyecto surge de la Fundación 'Músicos por la Salud', una organización que nace en Valencia de la mano de Guillermo Giner, su presidente. Guillermo, durante 11 meses acompaño a su madre al hospital porque padecía cáncer; ahí fue donde presenció el poder que tenía la música.

“Descubrí que si le ponía con unos auriculares su música favorita pasaba de estar quejicosa y visiblemente desasosegada a estar cantando y sonriendo”, explica el empresario en los micrófonos de COPE. Para la madre de Guillermo, era como darle un interruptor y que se hiciera la luz. “Pasaba de estar fastidiada a, no sé dónde se iba, pero desde luego se iba lejos del hospital y de su situación, era algo fantástico”.

EFE Guillermo Giner, de 'Músicos por la salud'

Así surgió la fundación que lleva la música a hospitales, centros sociosanitarios y residencias de toda España. Los artistas visitan estos espacios acompañados de sus guitarras; el ambiente que crea entre el paciente y la melodía es milagroso. Como el vínculo de la fundación con los músicos es estrecho, Guillermo decidió aprovecharlo y poner en marcha una iniciativa para ayudar a los afectados por la DANA.

La subasta benéfica en Valencia

“Se nos ocurrió intentar reunir los corazones de los músicos no pidiéndoles dinero sino pidiéndoles que donaran un objeto, en este caso la guitarra, un instrumento representativo de músicos por la salud”, cuenta en La Linterna Giner que, asegura, supo desde el primer momento con quién contar para que le echara una mano con los músicos. Alguien que sabía que no le iba a decepcionar.

“Recuerdo perfectamente el día después hacer una llamada telefónica a Tony Aguilar y decirle “Tony, ¿qué te parece si intentamos contactar con músicos para solicitarles que nos donen una guitarra para intentar recabar fondos para los afectados de la DANA?”. Tony le dijo que sí porque, explica el creador de la iniciativa, “es una de estas personas de buen corazón que te dicen que sí a todo y, al día siguiente, en menos de 24 horas, creo que ya llevábamos 15 o 16 guitarras donadas”.

La donación de una estrella

Los artistas se han ido sumando a la iniciativa de tal forma que de las primeras 15 guitarras han pasado a 64. Músicos como Rozalén, Los secretos, Estopa u Hombres G, entre muchos otros, no dudaron en donar uno de sus instrumentos para echar una mano. “Reaccionaron de maravilla, incluso esta semana pasada el viernes hicimos en el Palau de la música de Valencia una presentación de la iniciativa y, estábamos tomando algo antes de que Tony se marchara hacia Madrid, y en ese mismo instante”, cuenta, alguien llamó al móvil.

EFE Asistentes al concierto solidario 'Catalunya amb el País Valencià' para recaudar fondos por la DANA

“Carlos Bauté llamó a Tony para decir “primo, cuenta con una guitarra”, confiesa. Para muchos de ellos, sus guitarras les han acompañado durante su carrera musical. Algunos incluso ya las tenían antes de ser famosos, por eso no les ha resultado fácil desprenderse de ellas. Es el caso, por ejemplo, de Alfonso de Los Inhumanos.

“Probablemente penséis que es una ruina de guitarra pero tiene un gran valor arqueológico y sentimental porque no solo es la guitarra que empleaba para ir al colegio a cantar y cuando hacía misa, sino que, con esta guitarra se han compuesto todos los éxitos de Los Inhumanos de los 80 como 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca mil', 'Me duele la cara de ser tan guapo' 'Manué no te arrime a la paré', 'Duba-duba' y tantos y tantos”, desvela el músico de rock.

Miles de euros

Las guitarras, que están siendo subastadas en la página web Todocoleccion, están firmadas y algunas como por ejemplo la de Alejandro Sanz o la de los Secretos han superado ya los tres mil euros de puja. La previsión es que el precio siga aumentando porque la subasta es hasta el 16 de diciembre.

Cuando se cierren las pujas, el dinero recaudado se dividirá en paquetes de ayuda de unos 20.000 euros cada uno. Las entidades que desarrollaran su actividad antes de la DANA en bajos o sótanos y se dedicaran a personas mayores, niños o personas con discapacidad o colectivos musicales podrán presentar sus proyectos para optar a las ayudas.

Aclara Giner que estos proyectos tendrán que estar focalizados en dos cosas: “la primera sería la rehabilitación y la reconstrucción de los espacios; y la segunda sería el mobiliario y los elementos que se requiera para realizar la actividad”. Así, estos serán votados por un comité que procederá a otorgar las ayudas con las que los espacios destruidos por las lluvias torrenciales puedan reanudar su actividad lo antes posible.

“Nuestro interés sería que los propios artistas donantes pudieran visitar estos centros para conocer el destino de esta aportación”, explica. “Sabemos que es ambicioso porque los donantes son artistas de mucho prestigio que viajan mucho pero bueno aspiramos a que alguno de ellos cuando pase por una vista valencia pues pueda dedicar un poquito de tiempo para ver dónde va a parar su guitarra”.

EFE Varios de los artistas posan tras el concierto solidario con el fin de ayudar a los afectados por la DANA

La subasta de las guitarras de 64 de los artistas más reconocidos del panorama musical español – y el internacional Robbie Williams que se acaba de sumar a la iniciativa- va a permitir que algunos de los negocios que la DANA destruyó a su paso por Valencia puedan abrir de nuevo sus puertas en poco tiempo. Y todo gracias a la iniciativa de la Fundación Músicos por la salud.