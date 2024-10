Una empresaria estadounidense de 53 años revela cómo ha conseguido una edad biológica de 25 sin botox

Por más campañas de aceptación, autoestima y refuerzo psicológico, no es ningún secreto de una de las grandes obsesiones de muchas personas tanto en España como en el resto del mundo es el miedo a envejecer. Que se nos vean arrugas, la forma del cuerpo cambie o el pelo comience a caerse. Así, con el paso de los años y el avance de la tecnología, cada vez más personas recurren a las operaciones estéticas, como injertos de pelo o el implemento de botox.

No obstante, y como explica en La Linterna el periodista Juan Fernández-Miranda, hay una empresaria estadounidense, Liz Parrish, que asegura tener el secreto de la longevidad: tiene 53 años y aparenta y cuenta con la edad biológica de una joven de 25 y, asegura, lo ha hecho sin el uso de botox ni 'pinchazos' similares.

El método de Liz Parrish para no envejecer

Y es que en las propias fotos de las redes sociales de Parrish puede verse que, con el paso de los años, parece 'descumplirlos', mostrando un aspecto más joven. “En 2015 decidió saltarse todas las reglas y probar en sus carnes propias una terapia génica que solo se había probado en roedores”, explicaba Fernández-Miranda a Expósito este viernes en los micrófonos de COPE.

Eso sí, como en Estados Unidos este tratamiento no era legal, viajó a Colombia, dispuesta a convertirse en su propia conejilla de indias y también a saltarse todas las etapas de seguridad exigidas a cualquier fármaco. “Ahora asegura que lo hizo porque buscaba una medicina curativa para la enfermedad de su hijo, pero tampoco oculta que el tratamiento lo había desarrollado su propia compañía biotecnológica”.

Dueña de una empresa anti-edad

Y es que Parrish es la propietaria de BioViva, una compañía dedicada precisamente a desarrollar terapias de antienvejecimiento. Unos métodos que ha presentado estos días en elb Foro Mundial de la Longevidad, donde advierte de que los resultados de los tratamientos pueden tardar años a hacerse notar físicamente, ya que el proceso de creación de proteínas beneficiosas es lento. Según explica Parrish en una entrevista para Rac1, vale la pena: “Me lo estoy pasando muy bien y no me siento limitada por mi energía o mis capacidades físicas”.

Así, avanza que serán terapias que estén accesibles para todo el mundo y en todos los países: “Los gobiernos no pueden permitirse que la gente envejezca y abandone sus trabajos. Tenemos que mantener a la gente sana y joven, así como exigir que los tratamientos sean para todo el mundo. Sino solo los ricos tendrán acceso”, concluye.

Por su parte, Fernández-Miranda se muestra escéptico en La Litnerna: “Yo creo que hay que tener una mirada abierta a los avances de la ciencia y a veces hace falta un poquito de ayuda, pero en cuestiones físicas tal vez haya que ir con un poquito de calma y no apostar todo al último tratamiento experimental”. Recuerda que siempre “se ha dicho que la arruga es bella, aunque ¿a quién no le gustaría quitarse unos kilos de más y sentirse como a los 23?”