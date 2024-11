El dueño de un bar del centro de Málaga explica por qué no han tenido daños por la DANA: "Se hizo hace 20 años"

La provincia de Málaga estaba este martes en alerta roja ante el paso de la DANA y con un ojo puesto en lo que pasó en Valencia hace 15 días para prepararse ante posibles daños por el temporal. Así, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido repasar las consecuencias que han tenido las fuertes lluvias y las tormentas en una región que ya vio pasar otra DANA el pasado 29 de octubre, al menos en las localidades de Álora y Cártama.

(EPA) EFE Vecinos de la barriada de Doña Ana realizan labores de limpieza en una parcela hoy en la Estación de Cártama

Precisamente el alcalde de esta última ha pasado por los micrófonos de COPE para hacer balance de daños. Jorge Gallardo explica que esta noche “el municipio se encuentra tranquilo, ha vuelto a empezar a llover ligeramente, pero desde las 10 de la mañana, que fue el primer trueno, que sonó a las 10 y un minuto, no ha parado de llover”.

Una tormenta que ha estado “presente en todo el día con intensidades muy fuertes a la hora de medio día”, aclara.

Aprender de los errores

Explica el regidor malagueño que le han mandado “un mensaje de una estación meteorológica de aquí, de unos vecinos y han caído desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 82 litros”. “Hemos tenido carreteras cortadas de acceso desde el parque tecnológico a Cártama Estación, así como hasta Coín”, señala.

Eso sí, reconoce que, “lamentablemente”, han aprendido porque la tormenta del 29 que cayó en Cártama y que les inundó, “que no nos llegó ningún aviso por ningún lado, aquí fuimos un poco previsores y pudimos avisar a los vecinos de la zona”.

El dueño de un bar de Málaga

Así, y tras la entrevista, el comunicador de COPE ha aprovechado para recuperar un audio del comienzo del programa en el que han hablado con el dueño de un bar de la capital de la provincia. “Esta mañana ha sido un desastre en Málaga, que por suerte no ha pasado a mayores, aunque la alerta era roja, cómo bajaba el río, el Guadalmina, creo que era impresionante, y esta tarde estábamos dudando, ¿y a quién llamamos? y hemos llamado a un vecino”, explicaba Expósito en mitad de la tertulia.

EFE Un hombre observa el aspecto que presenta el río Guadalmedina a su paso por Málaga

Así, se trata hombre tiene un bar justo en la orilla del río, y que explicaba que había un motivo por el que el agua no ha acabado con los negocios del centro de la ciudad malagueña. “En principio no hemos temido en ningún momento por qué fuera a salir (el agua), porque es verdad que desde hace ya, por lo menos, 20 años, se hizo una obra grande en el río, y eso evacúa con una velocidad bastante grande”, aclaraba el hombre este lunes en La Linterna. “Entonces, miedo por que se desbordara no hemos llegado a tener, pero sí es cierto que hacía muchísimos años que no veíamos tan alta el agua”, concluye.

Algo que ha querido reivindicar el comunicador de COPE: “qué fácil se explica cómo una obra pública bien hecha ha evitado una ecatombe”.