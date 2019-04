Dolores Delgado se lleva un 'Zas' por escudarse en el feminismo para atacar a los medios

Tiempo de lectura: 1



Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. La ministra ha sido portada en los medios en varias ocasiones por frases como la recogida en la entrevista en Vanity Fair: “Yo no soy política, aunque estoy aprendiendo lo que es la política”. “Claro, es una frase muy de ministra. El resto deben de ser políticos porque han estudiado para ello o algo. Y ella como no hizo esa carrera, pues no es política” reflexiona Herrero sobre la cita.

Este miércoles, durante una charla sobre cómo impacta Internet en el sector legal, Delgado confesó que ha sido "víctima" de manipulación informativa "por ser mujer", algo que "hace mucho daño y es muy difícil quitarse de encima". Que se trata de informaciones que, de referirse a un hombre, "no importarían".