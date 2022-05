La depresión, una realidad oculta que sufren nuestros mayores: ¿cómo detectarlo?

¿Sabes que en España hay más de dos millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. El envejecimiento propicia la aparición de muchos cambios a nivel físico y/o emocional. Pero la depresión puede tratarse. Hablamos de ello con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE.

El motivo por el que la depresión se asocia a personas de mediana edad y no a los mayores, Pérez Almeida ha indicado que "no se ve tanto porque los ensayos clínicos no se introducen adecuadamente. Parecía que no existían. Es cierto que la propia sociedad piensa que el mayor ya está amortizado. Muchas de las cosas que aparecen en el anciano lo achacas a la geriatría, que no está lo suficientemente bien tratada en nuestro país".

¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos ver a un mayor deprimido? "Puede ser la pérdida de interés por tu entorno y lo que ocurre. Pérdida del sueño, la sensación de fatiga, el cansancio, problemas en la autoestima, los problemas de concentración y a la hora de tomar decisiones", cuenta el director médico de COPE. En cuanto a cómo se pueden tratar, explica el experto, "hay que atenderlo y entenderlo. Una vez que se establece esa empatía entre el geriatra y el paciente. Hay que ahondar en la historia clínica para darte cuenta de que hay un trastorno en el ánimo".