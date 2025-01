Un dentista de Sevilla se inventa un cuento para dormir a sus hijas y lo que se le ocurre cambia el futuro de una de ellas

Óscar González es un reputado odontólogo sevillano que hace años abrió su clínica en el barrio de Chamberí, en Madrid. Desde entonces, los pacientes no le faltan, sus más de 25 años como profesional de los dientes le han permitido tener tanta experiencia y destreza que quienes salen de su clínica le recomiendan a familiares y amigos.

Una situación que ha provocado que Óscar haya ido cosechando muchos éxitos profesionales. Cuando no está trabajando, aprovecha para disfrutar y pasar tiempo con sus tres hijas que aún son pequeñas, y crea cuentos e historias para ayudarles a dormir. Así, como cuenta Expósito en La Linterna, uno de ellos terminó siendo especial, Óscar lo guardó y, con los años, terminó cambiando el futuro de una de ellas.

Alamy Stock Photo Un dentista revisa la dentadura de un paciente

Las hijas de Óscar

Lola, Fernanda y Eugenia son las tres hijas de Óscar. A todas les encanta pasar tiempo con su padre y cuando él no está en la clínica trabajando se dedica en cuerpo y alma a sus pequeñas. Todas demandan su atención, pero la que más lo necesita es Lola. Tiene ocho años y desde que nació sufre parálisis cerebral.

“Lola es 100% dependiente. Lola no habla, no anda, no oye tampoco”, explica el propio Óscar en los micrófonos de COPE. “La realidad es que, dicho eso, ella es una niña, por otro lado, sana y además una niña extremadamente feliz, es una niña que sonríe, que de alguna forma está conectada con el mundo y nosotros estamos conectados con ella”, concluye. Lola y Eugenia son gemelas, y en este tipo de embarazos existe más riesgo de que los bebés padezcan alguna enfermedad. Pero Óscar y su mujer jamás se imaginaron que una de ellas nacería con esta patología, y la primera noticia les pilló de imprevisto.

Europa Press Un aparato de terapia robótica se convierte en el mejor aliado ante la parálisis cerebral

“No hay forma de vivirlo de forma sencilla, obviamente es un shock, es algo que nunca piensa que te va a pasar a ti”, reconoce el dentista a Expósito. “Siempre pasa en la puerta de al lado o en alguien que conoces, pero nunca a ti, y de pronto ocurre”.

La vida de Lola

De la noche a la mañana, Óscar y su mujer se vieron con tres bebés que obviamente necesitaban mucha atención. Y como padres primerizos y con ninguna idea sobre cómo tratar a una niña con discapacidad, la preocupación les rondaba siempre la cabeza. “Hay una gran incertidumbre porque no siempre son sencillos los diagnósticos desde primera hora”, admite Óscar, que señala que “todo el mundo trataba de animar y ayudar, pero al final te das cuenta de que la vida va a ser diferente a partir de ese momento”.

Lola les cambió la vida, y en poco tiempo les hizo entender que tendrían que luchar muy duro y con mucho esfuerzo para que ella estuviera bien. Pero al final, si colocaban lo bueno y lo malo sobre una balanza, se darían cuenta de que habría merecido la pena. Y el claro ejemplo era la sonrisa imborrable de la cara de la pequeña.

“Cuando te sobrepones a todo eso tienes que llegar a una vida lo más coherente posible, lo más sincera posible y así es como lo tratando de vivir”, añade. Aunque, matiza, viven momentos más positivos y otros un poco más duros y más difíciles, como todos los padres y sus hijos.

Instagram Oscar González, dentista

Cuentos para dormir

Uno de esos momentos buenos y que más llenaba el corazón a Óscar era cuando leía cuentos a sus niñas para que se fueran a dormir. Se había convertido en tradición y las pequeñas nunca se iban a la cama sin escuchar la historia de su padre. Por eso Óscar, además de dentista, también era escritor y durante años se inventó cientos de cuentos para que sus pequeñas descansaran, y así fue como surgió la historia de “Plumita al viento”.

“Esto no es más que un pequeño cuento que yo tuve que hacer, como cualquier padre de tres niñas, para que se durmieran”, explica a Expósito el dentista. Óscar tenía que inventar cuentos y “uno de ellos se fue convirtiendo en recurrente y, después de contarlo durante mucho tiempo, decidí en principio escribirlo sólo para ella, plasmarlo en un papel para que lo tuviera presente”.

No hay forma de vivirlo de forma sencilla, es un shock, nunca piensas que te va a pasar a ti" Óscar González Padre de Lola, con parálisis cerebral

Un cuento que cambia el futuro de Lola

Durante años las líneas escritas en ese papel calmaban a las niñas que terminaban quedándose profundamente dormidas. Óscar guardó el cuento que con tanto cariño había escrito y hace poco se le ocurrió editarlo y publicarlo porque en sus páginas enseña valiosas lecciones, y así podría recaudar dinero para la Fundación SonÁngeles que vela por los jóvenes con discapacidad.

“Este cuento de lo que habla es de valores básicos, como la familia, la amistad, la fuerza interior o la relación con la naturaleza”, señala el odontólogo. “Que todos esos valores sirvieran para ser transmitidos y que todo este proyecto sirvieran para dar un empujoncito a la labor que hace SonÁngeles”

Instagram Portada de 'Plumita al Viento'

Su vínculo con la Fundación es muy estrecho y junto con otros padres de niños con discapacidad severa, colaboran en todo lo que pueden para que sus hijos tengan un buen futuro. El objetivo principal de la Fundación SonÁngeles es garantizar que los pequeños continúen con su vida social, educativa y terapéutica.

“La fundación SonÁngeles la elegimos por múltiples razones”, aclara. En primer lugar, explica en La Linterna, fue “porque está formada por padres de niños con discapacidades severas, por lo que te sientes muy cercano”. “En segundo lugar porque hace una labor que me parece absolutamente necesaria y es que tratan de ayudar o de dotar de plazas en centros de día porque, una vez que termina la educación obligatoria, ocurre una paradoja y es que no existen centros de día suficientes para tener niños con discapacidad”, concluye.

Las páginas de la historia son una auténtica experiencia visual, están llenas de coloridas ilustraciones que el pintor Abraham Lacalle ha dibujado de manera altruista y “Plumita al viento” no solo es un cuento infantil, es también la llave que puede abrir las puertas de un futuro mejor tanto a la pequeña Lola como a todos aquellos niños que padecen discapacidad severa.

Todo lo que se recaude se destinará a la Fundación SonÁngeles. “Plumita al viento” puede adquirirse en la clínica de Óscar, Atelier Dental, en el barrio de Chamberí en Madrid o a través de su página de Instagram.