Ana Rosa Quintana se sincera con Ángel Expósito sobre su futuro profesional tras su vuelta a Telecinco

La presentadora Ana Rosa Quintana ha pasado este lunes por los micrófonos de 'La Linterna', donde se ha sincerado con Ángel Expósito sobre cuál será su futuro profesional una vez ha regresado tras su lucha contra el cáncer. Y es que la periodista ha sido uno de los grandes protagonistas del día tras su vuelta al frente de 'El Programa de Ana Rosa' donde, en un alegato que se ha hecho viral, ha asegurado que su presencia ahí se trataba de un 'milagro'.

“Todo el mundo me decía que he acabado el tratamiento, que qué bien. He acabado el tratamiento, pero esto es muy largo. Hasta que a mí me den el alta Dios dirá”, explicaba en COPE este lunes, donde ha confesado sentirse muy emocionada, ya no por las muestras de cariño que ha recibido en su llegada a plató y en los mensajes, sino cada día de los últimos 11 meses.