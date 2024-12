Los agricultores avisan del producto típico español que puede desparecer tras el acuerdo con Mercosur: "Erradicado"

El campo español ha salido este lunes a la calle en contra del acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur en una gran manifestación en Madrid convocada por Asaja y COAG. Y es que, denuncian, el acuerdo supone la creación de la mayor zona de libre comercio del planeta, en un pacto que beneficiaría a sectores como el del automóvil, pero penaliza al sector agrario.

Los agricultores se quejan de que se favorecerá la competencia desleal de terceros países que no han de cumplir con la normativa europea. La periodista especializada en economía, Pilar García de la Granja, reclamaba en La Linterna este lunes que la situación esta crispada por tres factores: “la PAC y las ayudas son menores; introducen la competencia, en este caso de Mercosur que hasta ahora no existía; y en tercer lugar que se han dado cuenta tanto los ganadores como los agricultores de que sus hijos no pueden trabajar ni en la ciudad, pero que tampoco van a poder trabajar en el campo”.

Mercosur y el caso de Marruecos

Miguel Padilla, secretario general del sindicato agrario COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), analiza el acuerdo de Mercosur y pone como ejemplo en los micrófonos de COPE “el acuerdo de Marruecos. “Cuando se vendió la firma de Marruecos, se hizo una pedagogía, como se está haciendo ahora, ahora hay un despliegue de ministros explicando las bondades que tiene el acuerdo, y a lo largo de los años, usted le puede preguntar a cualquier agricultor qué le está haciendo competencia desleal todos los días: la empresa de Marruecos”, denuncia. “A ver si ha encontrado alguna cosa positiva”.

Sobre el acuerdo de Mercosur, explica, “es exactamente igual”. “En este caso agravado, porque tiene todos los sectores, nada más que en ganadería, sobre todo en vacuno de carne, que es una de las más afectadas, tenemos un impacto de 3.000 millones”.+

El producto típico español que se puede erradicar

Centrándose en los sectores de agricultura, advierte Padilla que “ahí tenemos el arroz que se va a erradicar prácticamente, si esto al final se ratifica”. Además, incluye a los cítricos en el grupo de riesgo, además de “un montón de producciones que no vamos a poder cumplir de ninguna manera con las normas y con los precios y los costos de producción que tienen estos países”.

Pero, ¿qué significa en una explotación ganadera o agrícola competencia desleal? El portavoz de COAG lo explica con un ejemplo: “Si yo soy un productor español, donde tengo una serie de costos de producción, como mano de obra o los fertilizantes, y hay un productor, en este caso de Paraguay, que es uno de los países del Mercosur, donde esos costos, comparados con los míos, es el 90% más barato, ya tenemos una competencia que yo no puedo competir con eso”, aclara el representante de agricultores y ganaderos.

Añade que esos países “están utilizando productos que aquí en la Unión Europea están absolutamente prohibidos, tanto en la agricultura como en la ganadería”. “Nosotros hemos estado de acuerdo en suprimir lo que son materias activas, por ejemplo, que puedan ser perniciosas, y que indudablemente hay que sustituirlas por otras que cuesta muchísimo más trabajo y que son más costosas".

Así, denuncia que "cuando usted ha sacado un producto en España, le ha costado 100, y cuando usted ha sacado un producto en Paraguay, le ha costado 10, esa es la competencia desleal”, concluye.