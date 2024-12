¿Cómo afectaría a Castilla y León el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur?

Seguro que en la última semana no has parado de escuchar conversaciones, declaraciones, críticas, sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Nos preguntamos qué es y cómo afectaría a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, y que se han mostrado en contra.

En Herrera en COPE hemos preguntado todas las dudas a Fernando Lobejón, profesor titular en la Facultad de Económicas de Valladolid. Nos ha contado que es un acuerdo que está en proceso de negociación desde hace 25 años. Le quedaría un año para entrar en vigor.

¿Qué falta? Pues explica Lobejón que tiene que pasar un filtro, la traducción a los distintos idiomas de los países europeos y que con el propósito de facilitar que siga adelante lo han dividido en dos partes: El comercio, que es lo que está generando más debate y el diálogo político y la cooperación.

“La parte comercial solo depende de la aprobación a escala de la Unión Europea, tendría que pasar el filtro del Consejo y del Parlamento Europeo y las autoridades nacionales, el Parlamento español, en nuestro caso, solo tendría opción de aprobar o no la parte que no es comercial que es la de cooperación y diálogo. No está en marcha el acuerdo, podría incluso ser objeto de bloqueo, la parte comercial que es la que está en discusión ahora mismo”, argumenta Lobejón.

¿Qué productos de Castilla y León estarían afectados?

Como explica el profesor de la UVA, no está en vigor pero si fuera aprobado, la consecuencia sería que eliminarían en torno al 90 % de los aranceles tanto de las exportaciones como de las importaciones hacia países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El sector agrícola y ganadero de Castilla y León se vería afectado por las importaciones, los productos que llegan de otros países. “Previsiblemente” se incrementaría la llegada de productos agrícolas y ganaderos sobre todo soja, derivados de soja, maíz y trigo.

El docente de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid cree que es “comprensible” la preocupación de los productores de ese tipo de artículos ante la posibilidad de que la competencia “aumente en ese mercado”.

Supondría también un incremento en las relaciones comerciales. Perjudicaría al sector agrario y, en cambio, si plantearía un escenario más favorable de las exportaciones, por ejemplo en el sector del automóvil. “Estarían en una situación en la que previsiblemente se produciría un aumento, una situación más favorable en ausencia de aranceles, que en este caso son muy altos, los que mantienen esos países. Un escenario más favorable para exportar automóviles y sus componentes”, argumenta.

¿Qué necesita para entrar en vigor?

¿Habrá acuerdo? Fernando Lobejón, profesor titular en la Facultad de Económicas de Valladolid, nos ha contado en COPE que son circunstancias políticas las que inciden. Asegura que se están haciendo quinielas de lo que podría ocurrir. Supuestos que luego pueden dar lugar a situaciones reales o no. Lo que es cierto es que para frenar la aprobación de la parte comercial del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, en el Consejo Europeo necesitan que cuatro países, que representen más de un 35 por ciento de la población, se opusieran para que se vetara el acuerdo.

Depende de la “posición de cuatro países”, hasta ahora, el que más oposición ha planteado ha sido Francia. También ha manifestado su posición en contra Austria, Polonia. “Si se uniera otro que podría ser Italia o Países Bajos el acuerdo se pararía ahí. Entonces habría que reformularlo”, nos cuenta.

Y en el Parlamento se cuenta con el apoyo, “en principio” del Partido Popular Europeo, de los socialdemócratas, liberales y “con eso sería suficiente”. “Que no siga adelante por la posición de los Parlamentos no afecta a lo comercial sino al diálogo político y comercial”, nos explica.

Agricultores y ganaderos vuelven a la calle

El profesor ve comprensible que los agricultores y ganaderos salgan a la calle en contra de este acuerdo. Lo hacen este lunes en Madrid. A las puertas del Ministerio de Agricultura. Convocados por las organizaciones agrarias ASAJA y COAG.

No es la primera vez que se manifiestan por la situación que vive el campo en los últimos meses. Ya lo hicieron en octubre en Valladolid, en noviembre en la provincia de Ávila.

Este acuerdo no es el único motivo. Donaciano Dujo, presidente de ASAJA en Castilla y León, dice que lo hacen por la baja rentabilidad de las explotaciones agrarias en la Comunidad, la excesiva burocracia, por los acuerdos con terceros países y “por la supervivencia del campo”.

“Si en estas condiciones cada vez sembramos menos, cada vez producimos menos, los primeros perjudicados seremos los agricultores pero los segundos son los consumidores que no van a tener los productos garantizados con calidad y con todas la seguridad alimentaria que nosotros producimos”, explica Dujo.