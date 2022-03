Xavier Bartomeus, sobre san José: "Mientras estaba trabajando, empezó el momento de la reconversión"

Hoy 18 de marzo, víspera de San José, se estrena el documental 'Corazón de Padre'. Una película de Goya Producciones centrada en la figura del patrón de la Iglesia en la que se visitan lugares emblemáticos de los cinco continentes para descubir santuarios y devociones en honor a aquel carpintero discreto y silencioso. ¿Cómo actúa san José hoy en día? Uno de los testimonios que aparecen en esta cinta es el de Xavier Bartomeus, pintor y escultor, que tiene una bonita historian que nos ha contado en 'La Linterna de la Iglesia'.

Bartomeus ha explicado que él es pintor y escultor de vocación. "No sé hacer otra cosa", ha señalado. Vivió un proceso de conversión mientras esculpía una imagen de san José: "Fue poco a poco. Yo había hecho unos retiros y la cosa marchaba bien, pero dejó de marchar de golpe y volví a mi antigua vida, totalmente diferente".

"En ese momento, me encargaron por casualidad una escultura de san José y como artista dije '¿por qué no? Una obra más'. Y empecé a hacerla sin demasiada ilusión, como un encargo". Ese mismo día, sin ninguna relación, un amigo le regaló una vela con una novena a san José y la puso en el despacho. "Mientras estaba trabajando, empezó el momento de la reconversión. Iba haciendo la cara y me hablaba, me decía 'ponme más barba', 'quítame nariz', 'hazme los párpados así, con cara de cansado' e iba dialogando con él".

Y un día decidió decirle buenas noches antes de irse. "Y, en ese momento, esa figura empezó a existir". Al cabo de dos días más, cuando tenía cuerpo, comenzó a despedirse de la imagen con un abrazo antes de volver a casa. "Hasta llegué al extremo de que, si me salía mal, no le abrazaba. Era una figura silenciosa que me esperaba cada día en el mismo sitio".