Vidas rescatadas en Madrid: el bautizo multitudinario de 12 niños salvados de los abortorios

El domingo 25 de septiembre hubo un bautizo muy especial en la parroquia san Josemaría Escrivá de Alcorcón (Madrid). Nada menos que 12 bebés fueron bautizados por el obispo de Getafe, monseñor Ginés García Beltrán. Los 12 fueron rescatados del aborto a las puertas de una clínica abortista. Una ceremonia muy emotiva en la que no faltaron las lágrimas entre las madres y las familias. La iglesia no era muy grande y estaba hasta arriba de gente. De hecho, como hacía buena tarde, había gente fuera viendo la ceremonia a través de unas pantallas.

La primera de las mujeres con las que ha hablado Natxo de Gamón se llama Kimberly y es la mamá de Dylan Manuel. Ella es madrileña, aunque de origen dominicano, tiene 19 años y estuvo muy cerca de abortar por las presiones que estaba recibiendo de su entorno, muy especialmente del padre del niño. Tanto el padre del niño como su compañera de piso le aconsejaban continuamente que abortase. Le decían que era la mejor decisión que podía tomar dada su situación, porque además de tener 19 años y estar sin trabajo, ya era madre de otra niña Ayla María, de 2 años.

Fue precisamente en la puerta del centro donde la conoció Jaime, un joven ingeniero, miembro de la asociación Más Futuro, que le hizo ver que su decisión no era la más acertada. Sin embargo, lejos de apoyarla en su nueva decisión, su entorno le puso trabas. El siguiente paso para Kimberly es encontrar un trabajo para poder mantener a sus dos hijos. Para ello, Más Futuro la va a ayudar a retomar sus estudios.

María Elena, por su parte, es una española de 35 años de origen paraguayo. Ella es madre de 5 hijos, entre ellos, Marcos, un recién nacido. Su marido es muy religioso y, a pesar de eso, abortar era la única opción que veían para salir de esta situación, porque creían que no podían permitirse tener otro hijo. Cuando estaba embarazada de 12 semanas, acudió a una clínica abortista a hacerse una ecografía que ni siquiera le enseñaron. María Elena me dice que estaba muy asustada, porque no estaba segura de lo que estaba haciendo, por eso, ver a los rescatadores en la puerta de la clínica fue un rayo de luz.

Ahora, María Elena está feliz y contenta con Marcos, con su bebé, que este domingo fue bautizado en Alcorcón por el obispo de Getafe, aunque le da pena recordar que, en algún momento, se planteó no tenerlo.