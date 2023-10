Uno de los evacuados de Israel narra en COPE cómo vive la guerra en Tierra Santa: "Preocupación"

Vivir en Oriente Próximo siempre es complicado por las constantes tensiones entre israelíes y palestinos pero, ahora que ha estallado el conflicto entre ambos grupos, la situación es aún más difícil. Es lo que ha llevado al sacerdote Juan Antonio Ruiz a abandonar el país. Él dirige en Jerusalén la Casa de Santiago, una institución dependiente de la Conferencia Episcopal Española que, además, alberga el Instituto Español Bíblico y Arquelógico de Jerusalén, que forma parte de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Una institución que se ha visto obligada a cerrar, temporalmente, debido a la violencia que sufre la región: "Estoy en España porque la situación se agravaba cada día más y las autoridades de allí me indicaban que era mejor regresar a España ahora, porque si me tenían que evacuar después iba a ser todo más complejo y en circunstancias peores. Hubieran tenido que hacerlo, quizá, por vía terrestre, así que me subí al avión que fletaba España y regresé junto a otros españoles residentes en Israel, y junto a turistas y peregrinos que estaban estos días por Jerusalén", ha explicado el sacerdote.

Ruiz se vio obligado a refugiarse en el Centro Notre Dame de Jerusalén, porque la Casa de Santiago se encuentra al otro lado del Monte de los Olivos, en la zona contralada por los palestinos: "Está en la parte de Jerusalén Este, junto al muro que separa Israel de Palestina. Con esta situación, el barrio se puso muy mal, con muchas tensiones. Los palestinos estaban exaltados y tiraban piedras desde el otro lado del muro, quemaban ruedas de coche... había mucha exaltación", describe.

"Me aconsejaron que dejara la Casa y me fuera a algún sitio que tuviera refugio, porque las alarmas no dejaban de sonar y corría peligro. Así que me fui a Notre Dame, que es un centro de la Santa Sede, junto a la Puerta Nueva de la Ciudad Vieja. Allí estuve con la comunidad de sacerdotes que gestiona Notre Dame, que son legionarios de Cristo, y con otras personas más: las consagradas del Regnum Christi, peregrinos, el grupo de guardias civiles que hacen la vigilancia y la seguridad en el Consulado General de España en Jerusalén... y allí viví estos días", explica el sacerdote español.

"Los cristianos no somos objeto de este conflicto, pero estamos en medio. Ahí está el problema y la preocupación. La Iglesia lo vive con mucha preocupación. Tierra Santa tendría que ser un lugar y testimonio de paz y es todo lo contrario", concluye Juan Antonio Ruiz.